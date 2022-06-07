Аудиосервис Звук стал официальным музыкальным партнером Московского джазового фестиваля

1 октября 2022 года празднуется 100-летие российского джаза, в рамках которого, уже сейчас проходят сотни мероприятий по всей России. Среди них был представлен Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов, а с 13 по 19 июня состоится Московский джазовый фестиваль. В концертной программе принимают участие десятки отечественных артистов и известные зарубежные джазовые музыканты. Официальным партнером фестиваля в этом году стал аудиосервис Звук.

Джаз – одно из важнейших музыкальных направлений в России, ставшее уникальной кросс-культурной платформой для развития международного диалога. В этом году Фонд Игоря Бутмана совместно с другими партнерами проводит масштабное празднование 100-летия российского джаза. Команда аудиосервиса Звук к мероприятию подготовила джазовую волну, авторские плейлисты от хедлайнеров фестиваля, подготовила летнюю музыкальную подборку и джазовую классику, а также выпустила подкаст с Игорем Бутманом. Весь аудиоконтент доступен на аудиосервисе в официальном профиле фестиваля.

Основной открытой площадкой Moscow Jazz Festival станет Сад «Эрмитаж». На протяжении пяти дней, с 14 по 18 июня, зрители смогут услышать Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, Ларису Долину, Евгения Маргулиса, Алексея Чумакова, Хиблу Герзмаву, Олега Аккуратова, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Вадима Эйленкрига, Мариам Мерабову и многих других. Будут также приглашены победители Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов – 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров, которые выступят на открытых сценах, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ. Открытие и закрытие фестиваля пройдет 13 и 19 июня в концертном зале «Зарядье».

От музыкального партнера аудиосервиса Звук будет установлена специальная брендированная фотозона в Саду «Эрмитаж».

«Звук рад стать частью такого большого события и поддержать многолетнюю джазовую культуру в России. Статус официального музыкального партнера – коим мы являемся, – означает для нас большую ответственность, а также обещание внести соразмерный вклад в развитие джазовой культуры и ее популяризацию. Мы создали серию плейлистов с хэдлайнерами, джазовые подборки, подкасты. Специальная фотозона будет украшать фестиваль в саду Эрмитаж и привлекать к прослушиванию джаза москвичей, прогуливающихся неподалеку. Звук подошёл к партнерству комплексно и продумано – с самого начала обсуждения хотелось не просто поддержать проект маркетинговыми возможностями, но и на продуктовом уровне повлиять на популяризацию джазовой культуры. Благодарим Фонд Бутмана за доверие и интерес!» – поделилась руководитель маркетинговых проектов Звука Анна Топкова.

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