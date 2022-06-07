Выставка нескольких направлений проектной школы для подростков «Каскад» открывается в ЦТИ «Фабрика»

9 июня в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется выставка нескольких направлений проектной школы для подростков «Каскад».

Участники программы начинали работать над своими проектами в октябре 2021 года, а закончили весной 2022 – два разных мира за один учебный год.

На выставке можно будет увидеть работы нескольких направлений программы «Каскад» – «слово движение изображение» (кураторы: Катя Кабалина, Виктор Цатрян), «тело и звук» (кураторы: Катя Калюжная, Максим Сергеев), «искусство умерло, а мы еще нет» (куратор: Ирина Петракова), «текстиль костюм мода» (куратор: Паника Деревья), «мультимедийная журналистика» (куратор: Амир Гайнутдинов), «поэзия? круто» (куратор: Дмитрий Герчиков).

Название выпускной выставки этого года – «забыть значит быть?». Концепция от подростковой кураторской группы посвящена осмыслению реальности – сну, памяти и беспамятству.

Сон – это отражение отдельной новой реальности, формирующийся на событиях и переживаниях повседневного мира. С одной стороны, сны помогают выплеснуть накопившиеся эмоции, с другой — это постоянное напоминание о нерешенных вопросах.

Участники школы «Каскад» пытаются абстрагироваться от негативных переживаний и чувств, но скрытые подавленные эмоции никуда не деваются, они неосознанно влияют на наше мироощущение. Большое количество людей справляются с отсутствием рефлексии, неосознанно вкладывая свои ощущения в творческие проекты (направление «кураторство»).

«Каскад. Проект как метод» — проектная школа для подростков, воплощающая концепцию «третьего места». Здесь люди от 13 до 18 лет под руководством кураторов и тьюторов воплощают в жизнь свои художественные проекты. В 2020 году «Каскад» получил важнейшую для индустрии премию «Инновация», а в 2021 году открылись представительства программы в регионах — Мурманске, Апатитах, Новосибирске и Твери.

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