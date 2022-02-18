Авторы провокационный драмы «Удовольствие» представили фильм в кинотеатре «Художественный»

17 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась гала-премьера фильма «Удовольствие». Картину зрителям представили режиссер Нинья Тюберг и исполнительница главной роли – София Каппель.

Гостями мероприятия стали: Юлия Хлынина, Стас Круглицкий, Ирина Безрукова, Мария Шумакова, Софья Лебедева, Рената Пиотровски, Дарья Руденок, Михаил Тройник, Алексей Жидковский, Иван Макаревич, Софья Донианц, Алина Насибулина, Константин и Ольга Андрикопулос и др.

Актриса София Каппель и режиссер фильм Нинья Тюберг

«Это мой первый полнометражный фильм, над которым я работала 6 лет. Фильм основан на исследованиях, сделанных мною в Лос-Анджелесе, и все актёры, кроме Софии, заняты в индустрии фильмов для взрослых. Я знала, что в главной роли должен быть кто-то особенный и я искала этого человека на протяжении двух лет. Я очень благодарна Софии и очень рада, что именно она стала главной героиней. Этот фильм обо всех нас и о том, каково это — быть женщиной в патриархальном обществе», — рассказала Нинья Тюберг.

Фильм «Удовольствие» выйдет в российский кинопрокат 23 февраля, а в марте будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.

Первый российский показ фильма прошёл в рамках фестиваля «Новая женственность» в кинотеатре «Художественный» в июле 2021 года.

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