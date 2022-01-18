В Москве пройдет кинофестиваль «Хроники Катастрофы»

C 19 по 23 января 2022 года в Москве, в рамках организованной Российским еврейским конгрессом VIII «Недели памяти», пройдет 3-й международный фестиваль фильмов о преступлениях против человечности «Хроники Катастрофы». «Неделя памяти» — ежегодный цикл мероприятий, проходящих в разных городах России и приуроченных к 27 января, Международному дню памяти жертв Холокоста.

Три годовщины 2022 года, связанные с Холокостом, еврейским сопротивлением и уничтожением еврейской культуры, придают «Неделе памяти» особое символическое значение. Это два 80-летия — конференции в Ванзее и создания Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) во главе с Соломоном Михоэлсом. И 70-летие — годовщина физического уничтожения лидеров ЕАК. Ванзейская конференция — это «окончательное решение еврейского вопроса», печально знаменитая формулировка, зафиксированная в протоколе. Расстрел ЕАК — тяжелейший удар по советской еврейской культуре и идентичности, последствия которого ощущаются и сегодня. Язык, литература, театр, еврейские организации — все это было загнано в подполье в конце 1940-х. Слово «еврей» на долгие годы стало стыдным и неловким, осознавать себя евреем в СССР оказалось опасным. Несколько фильмов из программы фестиваля «Хроники Катастрофы» посвящены этим взаимосвязанным событиям. Ванзейская конференция проходила 20 января 1942 года — 21 и 22 января 2022-го будут показаны «Процесс» режиссера Александра Зельдовича и композитора Леонида Десятникова и «Специалист. Портрет современного преступника» (режиссер Эял Сиван, Израиль-Франция-Бельгия-Германия-Австрия). Ванзейская конференция и процесс над ЕАК — важнейшие сюжеты этих картин.

В рамках фестиваля состоятся гала-премьеры двух масштабных игровых фильмов этого года – «План А» и «Чемпион из Освенцима», связанных с трагедией Холокоста. Объединяет эти фильмы и то, что они оба основаны на реальных событиях.

18 января в 19:30 в Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, д. 47) в рамках открытия «Недели памяти» пройдет премьера фильма «План А», главные роли в котором исполнили Аугуст Диль («Бесславные ублюдки», «Фальшивомонетчики») и Сильвия Хукс («Лучшее предложение», «Бегущий по лезвию 2049»). Фильм расскажет о группе евреев, переживших Холокост, которые решают отравить систему водоснабжения в Германии в 1945 году. Вход по пригласительным. Контакты для аккредитации прессы – ниже.

Всего на фестивале запланировано более 20 кинопоказов, которые пройдут на трех площадках — в кинозале инженерного корпуса Третьяковской галереи, киноцентре «Октябрь» и Центре документального кино.

Полное расписание показов – на сайте kino.memoryweek.ru.

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