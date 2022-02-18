День рождения в атмосфере высоких стандартов яхтенного гостеприимства

День рождения или юбилей – лучший повод собрать друзей и близких на борту фешенебельной яхты в центре Москвы. Для именинников и юбиляров команда «Yacht Event» предлагает изысканный комплимент каждому гостю от шеф-повара Доменико Филиппоне.

За фасадом фееричного юбилея на воде стоит профессиональная организация и решение множества задач. Хорошо, что такое важное событие можно доверить event-службе профессионалов ресторанов «Чайка» и «Ласточка» под ключ. Возможность отправиться на прогулку по Москве-реке, задекорировать корабль в сцену из любимого фильма или запустить салют прямо с воды – такой день рождения запомнится всем гостям на долгие годы! Все, что вы так любите, может стать сюжетом для праздника в атмосфере высоких стандартов яхтенного гостеприимства.

День рождения на борту белоснежных яхт «Чайка» и «Ласточка» в самом центре Москвы – залог успеха и безупречного вкуса!

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