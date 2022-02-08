БАХ В РЕ МИНОРЕ

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13 февраля 2022 года в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла органист Фёдор Строганов выступит с концертом «Бах в ре миноре». На вечере прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Алессандро Марчелло.

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Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха для многих является символом органной музыки. В репертуаре Фёдора Строганова она занимает особое место и нередко служит отправной точкой для создания новых программ, которые позволяют в неожиданном ракурсе посмотреть на творчество немецкого мастера. Вот и теперь, органист строит концерт вокруг знаменитого шедевра – точнее, его тональности ре минор.

Знаете ли вы, что у Баха два сочинения под названием Токката и фуга ре минор? Одно из них откроет программу: чтобы не путать с самым знаменитым опусом эту токкату назвали «Дорийской» — по названию старинного лада, в который превращается ре минор без ключевого знака, опущенного Бахом в нотах. Именно обращение к самым разным стилям — старинным и современным, исконно немецким и заимствованным из других стран — и делает баховскую музыку великой, ставит ее в центр развития всей органной культуры.

В программе Фёдора Строганова по краям — овеянная духом старины «Дорийская» Токката и фуга и стихийная, смелая, темпераментная Токката и фуга ре минор BWV 565. В центре — два знаменитых переложения сочинений итальянских мастеров: виртуозный, драйвовый концерт Антонио Вивальди и красивейшее меланхоличное Адажио Алессандро Марчелло, сохранившееся для потомков только благодаря Баху.

Две небольших хоральных прелюдии украшают эту программу как две красочные фрески и могут многое рассказать о секретах композиторской работы Баха: так, например, в прелюдии «Meine Seele erhebet den Herrеn» («Величит душа моя Господа») наряду с красивой старинной темой Магнификата Иоганн Себастьян поместил собственную музыкальную подпись — чтобы ни у кого не осталось сомнений в личном характере этого славословия. С чудесными миниатюрами контрастирует монументальная Чакона из скрипичной партиты, одно из самых известных сочинений барокко. Ну а немного мажорных красок внесет еще один хит — знаменитая Ария из Оркестровой сюиты № 3.

Начало в 19:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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