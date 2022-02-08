В Большом театре состоялся финал юбилейного Международного конкурса итальянского вокала Competizione dell’Opera

На Новой сцене Большого театра состоялось грандиозное событие: финал, гала-концерт и церемония награждения победителей Международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’Opera при участии симфонического оркестра Большого театра под управлением маэстро Тугана Сохиева. Ведущей концерта выступила Мисс Вселенная, деятель культуры и искусства – Оксана Федорова. В этом сезоне конкурс отметил свой 25-летний юбилей, на сцене легендарного Большого театра он прошел в третий раз за свою историю.

Южнокорейский баритон Гёнмин Гвон стал обладателем первой премии с суммой €10 тыс., второй премии удостоена сопрано из Польши Александра Шмид, она получила денежный приз в размере €6 тыс., третьей – российское сопрано Ольга Маслова с денежным призом €4 тыс.

«Мы справились. В наши непростые пандемийные времена более 600 участников со всего мира приняли участие в конкурсе, и около 120 приехали в Москву на полуфинал из 30 разных стран. И конечно, 23 замечательных члена жюри из 12 стран – это большой успех. Мы рады поздравить с прекрасным результатом трёх исполнителей из Кореи, России и из Польши, которые показывают всю яркость и насыщенность этого соревнования, – рассказывает основатель и директор конкурса, художественный руководитель «Сириуса» – Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. – Я очень рад, что наше мероприятие транслировалось на канале Культура. Огромная благодарность Большому театру, это был невероятный опыт! Такой результат, особенно в такое время – это то самое международное мероприятие, которое возводит культурные мосты и отражает насыщенность и успех культурной жизни в России».

Приветствие участникам конкурса направил президент России Владимир Путин, его зачитал начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков. «Искренне поздравляю лауреатов с победой и надеюсь, что пребывание в столице России подарит вам вдохновение и новых добрых друзей», — процитировал главу государства Новиков. «Мы рады, что юбилей знаменитого творческого состязания отмечается в России, на легендарной сцене Большого театра, — отметил в своей телеграмме Путин. — Почти два с половиной века звучат здесь лучшие образцы мировой музыкальной культуры, в числе которых особое место занимают блестящие произведения итальянских мастеров».

На церемонии награждения победителей также выступил спецпредставитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. «В жюри – созвездие выдающихся музыкантов, людей которые творят музыку… Я не знаю, какой выбор они сделали, но он был чрезвычайно сложен, как я полагаю. Тот гала-концерт, который мы услышали сейчас, свидетельствует о том, что итальянская опера покоряет весь мир», — сказал Швыдкой.

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