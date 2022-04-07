Балет «Король Олень»: первые овации

3 апреля в 19:00 на сцене медиацентра «Дом Скрябина» состоялся «Вечер предисловие» к балету «Король Олень» по мотивам произведения Карло Гоцци. Автором идеи и художником выступил Юрий Бредихин, музыкальную часть к балету представил композитор Игорь Холопов.

На встрече в русском культурном пространстве царила легкая атмосфера Италии и театра Дель-арте, непринужденно смешивая элементы итальянской и русской культур. Вечер был наполнен симбиозом визуальных и музыкальных образов.

Это первый совместный творческий опыт художника и композитора. Как отмечает Игорь Холопов, союз сложился по инициативе Юрия Бредихина. Художник показал композитору первые художественные наброски к балету, которые вдохновили музыканта — в тот же вечер на рабочем столе появились первые страницы с партитурой.

В стенах музея состоялось первое публичное представление творческого проекта — его художественной и музыкальной части, без хореографии.

«Зритель услышал переложение для фортепиано оркестровой партитуры, семиминутное адажио. Конечно, это лишь малая часть от двухтактного балета, но нам было важно увидеть и услышать реакцию публики, которая была в восторге», — делится впечатлениями композитор Игорь Холопов.

С помощью мультимедийной техники на белые стены камерного концертного зала музея в первой музыкальной части (соната для фортепиано и саксофона) на сцене появлялась поэтичная графика художника. Во второй части, когда исполнялась музыка к балету, демонстрировались эскизы, которые будут использоваться в качестве декораций к балету.

«Я хотел сделать одновременно и простую, и красивую, в глубинном понимании с точки зрения эстетики и фундаментальной философии вещь. – отмечает художник Юрий Бредихин. — Это та самая красота, которая спасет мир. Звучит, конечно, немного пафосно, но именно к этой цели и стремится наш творческий коллектив. Сказка всегда отражает жизнь больше, чем какая-либо пьеса. Но почему-то к этому формату не относятся серьезно. Это и стало причиной моего внимания к этому произведению. Отчасти катализатором идеи стала и юбилейная дата. В 2022 году пьесе итальянского драматурга Карло Гоцци «Король-олень» исполнилось 260 лет. Первая постановка была в 1762 в Венеции. Рассчитываю, что будет одновременно зрелищно, трогательно и лирично. Сам балет будет в классическом формате с элементами современной обработки».

Самыми яркими сценами двухактного балета, по прогнозам Юрия Бредихина, который является еще и автором идеи, а также написал либретто, станут «танец с зонтиками» и «танец старости».

Что касается потенциальной площадки и труппы, то пока творческая команда в стадии переговоров с несколькими театрами.

У массового зрителя, безусловно, возникают ассоциации с одноименным красивым музыкальным фильмом, снятым на киностудии имени Горького в 1969 году. В фильме собран звездный состав — Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Олег Табаков. Музыку к фильму написал Микаэл Таривердиев, а вокальные партии вместо Валентины Малявиной исполнила Алла Пугачёва, для которой «Король-олень» стал первым опытом работы в кино.

Безусловно, художника и композитора неоднократно спрашивали, не будет ли аналогий с музыкальной частью фильма, каких-то заимствований.

«Я слышал несколько номеров из этого фильма много лет назад, оценивал их исключительно как аранжировщик. – признает Игорь Холопов. – Но сам фильм не смотрел. И, приступая к работе над балетом, принципиально решил не смотреть, чтобы избежать каких-либо, даже случайных аналогий. Я рассчитываю всю музыкальную часть написать самостоятельно. Спектакль задуман как культ красоты, он очень добрый и лиричный».



Герои состоявшегося «Вечера предисловия»:

Юрий Бредихин — художник, художник-постановщик, член Творческого союза художников России. Окончил Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А.Литовчина (ГИТР), по специальности «Художник-постановщик театра, кино и телевидения», в мастерской Владимира Михайловича Лыкова. Выступал как художник-консультант на дипломном спектакле “Восемь любящих женщин” Робер Тома 4 курса мастерской В.М. Бейлиса, Высшего театрального училища (институт) им. М. С. Щепкина. Премьера состоялась 19.11.2020.

Игорь Холопов — композитор. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М.Ипполитова-Иванова (класс проф. Е.И.Подгайца). Член Союза московских композиторов. Автор опер симфонической, хоровой и камерной музыки, музыки для кино, анимационных фильмов, музыкальных спектаклей. В настоящее время — преподаватель ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова.

В творческом вечере вместе с художником и композитором приняли участие поэт Герман Власов, и музыканты Анастасия Барабанова — фортепиано, Николай Кожин — фортепиано, Антон Скиба — саксофон.

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