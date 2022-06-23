Elvira T проведет закрытую презентацию нового альбома в Звук Студио

23 июня в пространстве Звук Студио пройдет презентация нового альбома «Не люби” одной из самых ярких представительниц балладного поп-жанра Elvira T. Концерт состоится в рамках серии мероприятий Release Day от платформы для артистов и креаторов – Звук Студио. Сбор гостей начнется в 19:00, сам концерт стартует в 19:30.

Альбом «Не люби” состоит из гитарных песен в фирменном стиле Эльвиры, которые удачно соседствуют в треклисте с хип-хоп-треками, наполненными мрачным вайбом. Треки затрагивают разные аспекты отношений, которые близки каждому – волнение от новых чувств и боль расставания.

«9 треков — это уже символично для меня, — делится Эльвира, — в предыдущих двух альбомах тоже было 9 песен. В альбоме я раскрываю все, что происходит на разных стадиях отношений — трек «Смог спасти» о самом начале, зарождении чувств, «Балкон» и «Без тормозов» можно соотнести с кратковременнным романом, основанном на страстном притяжении, а «Не люби» и «Об лёд» — это лиричные баллады о рутине, которая разрушает любые чувства. В альбоме каждому найдётся песня под его ситуацию», – говорит Эльвира Т.

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