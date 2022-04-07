Музыкальный продюсер Павел Токарев рассказал о своей семье

Представляем специальный выпуск видеоканала «Сады искусств», выходящий на видеоплатформе ВК Video.

На примере истории своей семьи автор и ведущий Павел Токарев раскрывает целый период истории нашей страны, срез жизни, как в государстве, так и в человеческих судьбах. Мы знакомимся с московской семьей трех поколений, слушаем воспоминания, смотрим фотографии и уникальные архивные кадры, и все это складывается в интереснейший рассказ о времени, стране и людях.

Впервые показаны архивные кадры видеосъемки из Вьетнама, на них дед Павла — архитектор, Лауреат Ленинской премии Гарольд Исакович, создатель мавзолея Хо Ши Мина в Ханое, а также Ленинского мемориала в Ульяновске, памятников Ю. Гагарину в Оренбурге, Л. Красину в Кургане, И. Шадру в Шадринске.

В выпуске приняли участие родители Павла — Наталия и Юрий Токаревы, его бабушка Марина Борисовна Исакович, в прошлом многие десятилетия проработавшая главным библиографом ИНИОН РАН, брат Павла Дмитрий Токарев, архитектор и коллега Гарольда Исаковича Ирина Заболоцкая, заведующая ОЭЛИТ ИНИОН РАН Камиля Долгова.

Особое место среди гостей выпуска занял автор и ведущий программы «Винил» Михаил Куницын, друг этой большой и интересной семьи. Запись проекта проходит в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород».

Фото – Светлана ШЕВЧЕНКО

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