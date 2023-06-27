«Банды Парижа» – премьера экшн-триллера режиссёра Ромена Киро в KION!

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере экшн-триллера «Банды Парижа» Ромена Киро, восходящей звезды популярного французского кино. Режиссер вдохновился реальной историей банды «Апашей», терроризировавшей улицы столицы в начале XX века. Главные роли в картине исполнили Алис Исааз, Нильс Шнайдер и Род Парадо, а второстепенные — Росси де Пальма и Доминик Пинон. Новый полнометражный фильм Киро будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 29 июня.

1884 год, сирота Билли вместе со старшим братом Трюкачом и бродячим мальчиком Полем грабили богатых людей не улицах, отдавая всю выручку главе банде «Апашей» Хесусу. Девочка слышала, что ее отец якобы уехал в США, и потому решает спрятать часть денег для билета на пароход. Только Хесус узнает о плане детей и заставляет Трюкача сыграть в «русскую рулетку» — в итоге брат погибает, а убийство «вешают» на Билли.

Спустя 15 лет тюремного заключения Билли выпускают на свободу, ей движет только одно желание — отомстить. Для этого она выходит на след Хесуса и втирается к нему в доверие, становясь одной из Апашей. Она хочет разобраться с каждым из виновников преступления лично, для этого ей нужно набраться опыта и поймать удачный момент.

«Банды Парижа» — вторая полнометражная работа французского режиссера Ромена Киро. Его короткий метр 2016 года «Последнее путешествие удивительного Пола В. Р.» показали более чем на 70 фестивалях, в том числе на «Трайбеке» в Нью-Йорке. Полнометражный дебют Киро «Последний день земли» (2020) — продолжение короткометражного фильма, стал фильмом открытия главного кинофестиваля фантастического кино в Ситжесе и участвовал в основном конкурсе.

Роли исполнили: Алис Исааз («Жизнь на перемотке»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь»), Род Парадо («Молодая кровь»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва»), Артюс («Бюро») и Брюно Лоше («Жвалы»). Оператор — Жан-Поль Агостини («Последний день земли»).

Узнать, получилось ли у Билли отомстить за смерть брата, можно в онлайн-кинотеатре KION с 29 июня.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.