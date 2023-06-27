В Алжире открыли бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина

Торжественная церемония открытия бронзового бюста первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина состоялась 26 июня 2023 года в столице Алжира, на территории Космического агентства. В церемонии приняли участие посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валерьян Владимирович Шуваев и делегация Госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Юрием Ивановичем Борисовым.

Бюст советского космонавта Ю.А. Гагарина, созданный скульптором Алексеем Леоновым, был подарен комическому агентству Международным благотворительным общественным фондом «Диалог Культур – Единый Мир» при поддержке посольства Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике. Алжир стал семьдесят первой страной, которой фонд «Диалог Культур – Единый Мир» передал в дар памятный бюст великого космонавта в рамках реализации и продвижения проекта развития дружеских связей между народами и странами.

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