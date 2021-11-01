На региональные киноэкраны вышел режиссёрский дебют актрисы Татьяны Лютаевой «Камень, ножницы, бумага»

В Москве и Санкт-Петербурге фильм выйдет на экраны 8 ноября 2021 года.

«Тема выбора для меня актуальна с первых минут прозрения в младенчестве. Детский сад, Одесса, дружба, предательство, сопли, разбитые коленки. Папа-мама: кого ты больше любишь? Ничего не изменилось. Это кино – первая скромная попытка высказаться», – так Татьяна Лютаева представила свой фильм гостям премьеры.

Две актрисы – две судьбы. Мать и дочь одержимы актёрской профессией. Мать уже готова расстаться со сценой и мечтой о кино. Но она не желает повторения своей судьбы у дочери. Она делает молодой и талантливой актрисе главный подарок в её жизни – знакомит её с Наставником. После уроков которого не будет места отчаянию, зато будет место подлинному искусству.

В роли матери – Татьяна Лютаева. В роли дочери – Агния Дитковските. В роли Наставника – Владимир Ильин.

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