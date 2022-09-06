Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова открывают выставку «Время и вечность» Евгении Васильевой

13 сентября Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова при поддержке Факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, Министерства культуры Республики Башкортостан, Научно-исследовательского музея академии художеств в Санкт-Петербурге представляют выставку «Время и вечность» художника Евгении Васильевой (EVA), которая обращается к теме взаимодействия понятий времени и вечности и их роли в жизни человека, творчестве и духовности. «Время и вечность» — это выставка о личных переживаниях автора во время безвременья. Выставка будет проходить до 13 ноября 2022 года.

Выставка посвящена 160-летию со дня рождения выдающегося уфимца, академика живописи, заслуженного деятеля искусств РСФСР, основателя художественного музея в Уфе Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942).

«Искусство помогает нам делать мир лучше, осознавать действительность и думать о вечных ценностях, а не о сиюминутных задачах. Оно помогает нам следовать христианским ценностям и помнить о главном: о нашем назначении на Земле», — отметила Евгения Николаевна Васильева в преддверии открытия.

Личность Нестерова и его жизненный путь во многом отображают отношения между временем и вечностью: художник жил в неспокойное время, когда войны и революции сменяли друг друга, а он, так и не принявший Октябрьскую революцию, искал в своём искусстве вечность. Нестеров признавался: «В художестве, в темах своих картин, в их настроении, в ландшафтах и образах я находил “тихую заводь”, где отдыхал сам, и, быть может, давал отдых тем, кто его искал».

Выставка «Время и вечность» стремится понять соотношение времени и вечности. Современный человек и темп его жизни растворились во времени, вечные вопросы мироздания, вечные ценности, кажется, начинают терять актуальность. Способом остановить этот бег становится и искусство, возвращающее человека к его истинному назначению — поиску истины.

Разум человека не может полностью понять вечность, поскольку это либо бесконечное количество времени, либо нечто иное, чем время и пространство, которые мы знаем. Переживая время, мы, тем не менее, не можем полностью понять вечность, поскольку она выходит за рамки реального бытия.

Глубочайшая потребность каждого из нас, даже если мы этого не осознаём, заключается в вечной жизни. Но для большинства людей наиболее важными в современном мире остаются временные вещи. Это происходит оттого, что эти вещи являются непосредственными, осязаемыми и видимыми, но это не означает, что вечная глубина мироздания людьми не осознаётся.

Когда забывается вечность, человеческая судьба лишается своего реального значения, а цель жизни ограничивается поиском самореализации лишь на земле. Помнить о вечности — значит знать, что наше земное существование однажды сменится вечной реальностью.

Выставка «Время и вечность» даёт каждому зрителю возможность составить своё представление о вечности, взглянуть на безвременье своими глазами и убедиться в его реальности. Только почувствовав вечность, мы сможем по-другому взглянуть на мир и найти в нём ту «тихую заводь», о которой писал и к которой стремился М.В. Нестеров.

Евгения Васильева (EVA) — почётный член Российской академии художеств, член Творческого Союза художников России, кавалер ордена Почёта РФ.

С отличием окончила факультет искусств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (степень магистра в области изобразительного искусства, аспирантура по специальности «Искусствоведение»), Британскую высшую школу искусств и дизайна (по специальности «Современное искусство»), Open College of the Arts (степень магистра в области изобразительного искусства), юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (степень магистра в области юриспруденции).

Помимо художественной практики, занимается научно-исследовательской деятельностью и является автором 15 монографий, посвящённых взаимодействию рационального и иррационального знаний в современном искусстве.

Произведения Васильевой экспонировались в государственных и частных институциях: London Art Biennale, Saatchi Gallery (обе — Лондон, Великобритания), Palazzo Bembo в параллельной программе Венецианской биеннале (Венеция), Florence Art Biennale (Флоренция), Diocean museum of Caltagirone (Кальтаджироне), Palazzo Doebbing Museum (Сутри, все — Италия), CICA Museum (Сеул, Южная Корея), Научно-исследовательский музей Российской академии художеств (Санкт-Петербург), Московский музей современного искусства, Государственный музей Востока, Центр современного искусства Винзавод, Инновационный центр «Сколково» (все — Москва), Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Национальный музей Республики Башкортостан (Уфа).

Работы Евгении Васильевой хранятся в собраниях Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Национального музея Республики Башкортостан (Уфа), Музея современного искусства города Гибеллина, Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных собраниях в разных странах мира.

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