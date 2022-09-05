Персональная выставка художницы Василисы Лебедевой «Между Явью и Навью» пройдёт в 30/7 GALLERY

С 9 сентября по 15 октября в галерее современного искусства 30/7 GALLERY пройдет первая персональная выставка художницы Василисы Лебедевой «Между Явью и Навью».

Этим летом художница стала резиденткой двух престижных мастерских — Центра «Своды» в ГЭС-2 по программе ColLab и Восьмого сезона «Открытых студий» Винзавода.

В резиденциях Василиса работает над проектом выставки, который стал результатом многолетнего художественного исследования сказочного мироустройства, мифологических сюжетов и персонажей. Художница модифицирует традиционный метод конструирования сказок, фантазийных существ и образов в тотальную инсталляцию, выстраивая макет мультисенсорного сказочного повествования, каким оно может быть сегодня. Тотальная инсталляция станет метафорой мироустройства современного человека, в котором присутствуют быт, духовные трансформации и смерть. В экспозицию войдут крупные войлочные и текстильные объекты, скульптуры из керамики, стекла и пластика. Здесь, как и в других интерактивных работах Василисы — «Коконы», «Яйцо», «Избушка» — большое внимание уделяется опыту зрителя. Через свои объекты художница обращается к разным человеческим рецепторам — зрительным, осязательным, обонятельным, слуховым. Объекты инсталляции распределены в пространстве и олицетворяют реальный и потусторонний миры, а также порталы между ними. Взаимодействие с работами делает зрителя участником сказочного нарратива. Инсталляция включает космогонические элементы и образы междумирия — огонь, воду, зеркала, которые обозначают переходный этап и связь между мирами.

Василиса Лебедева — мультидисциплинарная художница, выпускница Свободных мастерских ММОМА, выпускница Британской высшей школы дизайна, студентка Института современного искусства Бакштейна, резидентка Центра художественных мастерских «Своды» по программе ColLab и Восьмого сезона «Открытых студий» Винзавода. Соосновательница творческого сообщества «Арт.Болото». Работает с темами осознанности, самопознания, взаимодействия человека с другими людьми и окружающим миром, а также вопросами мироустройства и личной мифологии.

Ольфакторная часть проекта выполнена художницей Анной Кабировой, сопровождающий инсталляцию саунд-арт — Полиной Абиной.

К выставке подготовлена публичная программа, состоящая из серии встреч трех форматов: завтрак-чаепитие с художницей, мастер-классы для подростков и «опыт одного мероприятия»‎ — формат, предполагающий участие в заранее неизвестном событии внутри тотальной инсталляции. Параллельная программа к выставке продолжает основную идею выставочного проекта и выстраивается в формате путешествия между параллельными мирами. Мероприятия к выставке будут организованы как в привычном для институций формате: авторские и кураторские экскурсии, паблик-токи и дискуссии — всё это будет характеризовать привычный опыт «Яви». Мир «Нави», напротив, будет предлагать инаковый опыт, который обычно не характерен для институций искусства и способам взаимодействия внутри них. Предсказуемость парадоксальным образом будет характерна для переходного состояния: здесь у посетителей будет заранее заданный формат взаимодействия с художницей, однако всё равно переосмысленный.

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