Александр Калягин: «Важно, чтобы звучал голос русского театра»

5 сентября журнал «Театрал» открыл Международный фестиваль русскоязычных театров за рубежом «Мир русского театра», который до конца недели представит в онлайн-формате спектакли из Венгрии, Израиля, Италии, Канады, США, Франции и Швейцарии. Поприветствовал организаторов и участников форума Председатель СТД РФ Александр Калягин.

«Дорогие друзья! Я рад поздравить вас с открытием международного онлайн-фестиваля “Мир русского театра”! Ваш форум проходит с 2017 года. Его с радостью принимали в Тоскане, дважды в Берлине и уже готовился четвертый фестиваль в Париже, как всех нас настигла эпидемия. И в итоге в нынешнем году было принято решение провести фестиваль в онлайн-формате. Фестиваль проходит под девизом “Мир театра – мир добра”, но еще никогда ранее эти слова не были так актуальны, как сейчас. Во все времена русский театр общался со своими зрителями языком души и справедливости. И сегодня, когда не слышат друг друга страны и народы, важно, чтобы звучал голос русского театра, через все испытания пробивался голос мудрости, добра, любви…

Русские театры в разных уголках планеты честно служат своему делу, за что им благодарны миллионы зрителей. И я от всей души желаю вам, чтобы этот замечательный форум прошел плодотворно. Чтобы появлялись новые друзья и поклонники, чтобы были полезными дискуссии, чтобы девиз вашего фестиваля “Мир театра – мир добра” воплощался в жизнь.

Дорогие мои! У вас высокая миссия и пусть благодаря ей мир станет чуточку добрее!

Я желаю вам радостного творчества, неиссякаемого оптимизма, ярких творческих побед и всего самого-самого доброго!

С глубоким уважением, ваш Александр Калягин»

Напоминаем: увидеть все спектакли «Мира русского театра» можно на сайте фестиваля, а также на главной странице журнала «Театрал» и на сайте АртМосковии. Каждая работа доступна для просмотра в течение суток.

Форум проводится с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фестиваль «Мир русского театра» учреждён журналом «Театрал» в 2017 году. Его главной идеей является поддержка и продвижение творчества русскоязычных театральных коллективов в самых разных уголках планеты. В разные годы участниками этих форумов, которые проходили в итальянской Тоскане, в Берлине и в Москве становились русскоязычные театры из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, США, Италии, Англии, Дании, Израиля, Польши и Швейцарии. Они показывали свои спектакли, обсуждали с экспертами и театральными деятелями из России свои самые наболевшие проблемы, укрепляли новые творческие контакты и расширяли аудиторию. В 2022-м году «Мир русского театра» впервые проходит в онлайн-формате.

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