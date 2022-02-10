«Психоанализ и грани русской души»: Выставка-продажа картин и концерт в галерее ArtMaison

12 февраля 2022 года в галерее ArtMaison состоится уникальное мероприятие (выставка-продажа картин, концерт) «Психоанализ и грани русской души».
Галерея ArtMaison и куратор Мария Ушакова приглашают на мероприятие «Психоанализ и грани русской души», которое состоится 12 февраля с 19:00 до 22:00 по адресу: Нижняя Красносельская 35 с 23.
Гостей ждет погружение в полное осознание своей близости и принадлежности к русскому народу и русской душе посредством различных жанров искусства (живописи, музыки).
Что такое русская душа? Из чего, из каких мифических особенностей и их тайных граней она состоит?
Куратор проекта — психоаналитик Мария Ушакова считает, что великая и непредсказуемая русская душа вечна и бесконечна, в ней незримо присутствуют души всех народов живущих в России.
Вашему вниманию будет представлена выставка-продажа произведений современных деятелей искусства: Владимира Клавихо-Телепнева, Николая Чередниченко, Александра и Марка Смирновых, Артура Мирзояна, Александра Симакова, Александра де Кадене, Ростислава Романова, Марии Барковской
В программе мероприятия состоится выступление легендарного цыганского ансамбля «Раданик» с презентацией в формате Edutainment (education + entertainment) шоу.
Начало в 19:00.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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