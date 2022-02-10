С 16 по 28 февраля 2022 года Выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК проводит выставку, посвященную трехлетию галереи.

В экспозиции будут представлены работы художников галереи – графика Александра Дедушева, живопись Кирилла Опухлого и Даниила Федина, скульптура и живопись Леонида Эппле, живопись Кирилла Стрюкова и других замечательных современных мастеров.

Художественная жизнь Москвы пестра и разнообразна. Ежедневно открываются десятки выставок. И в этом потоке легко потеряться. Однако же, галерея сумела найти свою нишу, приобрести своих зрителей, а главное найти интересных художников, с которыми постоянно сотрудничает. За три года объединение провело более 100 выставок. Каждый месяц выставочный зал посещают до полутора тысяч зрителей и каждый находит для себя что-то интересное. Галерея участвует в городской программе «День без турникетов». В эти дни выставочные залы радушно встречают гостей, искусствоведы и художники проводят экскурсии по экспозиции, беседуют на темы искусства. И всё это совершенно бесплатно. Миссия ВСЕКОХУДОЖНИКА – познакомить как можно большее количество зрителей с современным, наиболее интересным, отечественным искусством.

Выставочный зал галереи удачно расположен недалеко от Третьяковской галереи, Пушкинского музея, музея Гараж, Академии художеств и это соседство заставляет держать высокий художественный уровень экспозиций.

Представленные на юбилейной выставке работы, своего рода дайджест из выставлявшихся ранее произведений. Бессменный куратор выставок и художественный руководитель галереи Юрий Львович Ланглебен подобрал наиболее интересные и яркие.

Полюбившиеся публике динамичные московские пейзажи Кирилла Стрюкова соседствуют с утонченными, математически выверенными натюрмортами и пейзажами Кирилла Опухлого, самобытные работы Даниила Федина с работами, выполненными в стиле поп-арт Ольги Волгиной-Эппле, полихромная деревянная скульптура и живопись Леонида Эппле дополняется работами самого Юрия Ланглебена. Познакомиться с авторами, прослушать лекции о современном искусстве и многое, многое другое смогут зрители в эти дни на юбилейной выставке ВСЕКОХУДОЖНИКА. Вход свободный.

Подробности о галерее и выставке на сайте: vsekohudoznik.ru.

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