БЕЛГОРОД: Фестиваль #НАУКАДЖАЗ на «Этажах» филармонии

11 июня в Белгородской государственной филармонии откроется фестиваль, объединяющий науку и джаз. Событие состоится во второй раз — в 2019 году оно прошло на площадке Ботанического сада НИУ «БелГУ». В этом году его решено было провести на многоуровневом арт-пространстве Белгородской государственной филармонии.

С 15:00 до 21:30 на всех пяти этажах состоятся крутые научные и музыкальные события для взрослых и детей.

В музыкальную составляющую события войдут выступления и мастер-классы от белгородских джазменов и приглашённых известных джазовых музыкантов. Для гостей фестиваля выступят Big Band No Comment Белгородской филармонии (главный дирижёр — Владимир Уваров, дирижёр — Игорь Овчаров), Олег Аккуратов (фортепиано, Москва), Сергей Долженков (тромбон, Москва), участница проекта «Большой джаз» Анастасия Иванова (тромбон, вокал, Москва), Илья Морозов (саксофон, Москва), Виктория Каунова (джазовый вокал, Москва), основатель школы барабанов MEGADRUM Олег Иванов (ударные, Белгород), джаз-дуэт Евгений Минёв (саксофон, Москва) и Анна Бёме (фортепиано, Москва), Excite Quintet (Москва), Джаз-квартет (Воронеж), а также лектор-музыковед Любовь Безрукова со специальной познавательной программой для детей.

Для гостей, увлечённых наукой, на фестивале приготовили интерактивный музыкальный аттракцион от команды Playtronica «Овощной оркестр», лекцию «Искусственный интеллект и человек» от руководителя IT-проектов компании «Фабрика Информационных Технологий» Александра Заикина, «Сирень в космосе» — встречу с ученым-физиком Иваном Никулиным и художницей Ольгой Никулиной, а также интерактивные площадки от БГТУ им. Шухова.

Билеты ещё есть в наличии. Купить их можно на сайте филармонии, либо в кассе. Кроме того, событие доступно для посещения по «Пушкинской карте».

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