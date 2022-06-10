ЕКАТЕРИНБУРГ: «ЛАУД» и «АК-47» – хедлайнеры Ural Music Night

Hip-hop Stage у Екатеринбургского государственного цирка (8 марта, 43) объединит выступления хип-хоп музыкантов и крупнейшие андеграундные баттлы, организованные совместно с фестивалем танцующих людей DANCEKB.

Хедлайнерами площадки станут «ЛАУД» и «АК-47».

«ЛАУД» – электронная группа из Уфы. Своей основной задачей коллектив видит создание, распространение и развитие электронной музыки в России. Это предполагает отказ от жанровых рамок, желание воспринимать любой звук как вызов и готовность охотно работать с экспериментами.

«АК-47» – группа, которая без пиара, радио и телевизора вдруг оказалась у всех на устах и абсолютно разорвала отечественную хип-хоп сцену. Витя Гостюхин и Максим Брылин делают биты с простым и действенным грувом, собирают концерты и прославляют маленький городок Березовский.

Вместе с ними атмосферу площадки поддержат «ЧИСТОSOUND», «10 Район», «Белая Кость» (Айсберг), «Дааби», Костя Карп, Asya Kochueva, VOROTILA, РОЗАТОВ, «Багз & Майк», El Mashe, ERKOFF, БРАЗИС и «Старый Кадиллак».

Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Вход свободный

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