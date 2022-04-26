БЕЛГОРОД: Филармония отметит Международный день джаза

0
126

Big Band «No comment» под управлением главного дирижёра Владимира Уварова, дирижёра Игоря Овчарова отпразднует концертом Международный день джаза. Солировать будут лауреаты международных конкурсов – Екатерина Новикова, Арина Гюнтер, Алина Романович, Евгений Добров и Антон Аргунов (вокал).

В праздничной программе «Международный день джаза» прозвучат сочинения ярчайших представителей джаза XX века…и не только! В джазовой аранжировке гости концерта услышат композиции Фредди Меркьюри и Пола Маккартни.

Отметим, что в 2022 году исполняется 100 лет российскому джазу. Преодолев длинный и замысловатый путь, полный прекрасных мелодий и удивительных событий, это музыкальное направление стало неотъемлемой частью отечественной музыки.

Высокий уровень российского джазового образования даёт возможность молодым российским артистам успешно конкурировать с исполнителями, для которых джаз является традиционным видом искусства. Наш Big Band «No comment» – прямое этому доказательство!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ Москве открылся первый тематический парк – «Страна Смешариков»
Следующая статьяЦентр творческих индустрий «Фабрика» представляет кураторский проект «Звонок другу»

Похожие статьиПредоставлено автором