БЕЛГОРОД: Филармония отметит Международный день джаза

Big Band «No comment» под управлением главного дирижёра Владимира Уварова, дирижёра Игоря Овчарова отпразднует концертом Международный день джаза. Солировать будут лауреаты международных конкурсов – Екатерина Новикова, Арина Гюнтер, Алина Романович, Евгений Добров и Антон Аргунов (вокал).

В праздничной программе «Международный день джаза» прозвучат сочинения ярчайших представителей джаза XX века…и не только! В джазовой аранжировке гости концерта услышат композиции Фредди Меркьюри и Пола Маккартни.

Отметим, что в 2022 году исполняется 100 лет российскому джазу. Преодолев длинный и замысловатый путь, полный прекрасных мелодий и удивительных событий, это музыкальное направление стало неотъемлемой частью отечественной музыки.

Высокий уровень российского джазового образования даёт возможность молодым российским артистам успешно конкурировать с исполнителями, для которых джаз является традиционным видом искусства. Наш Big Band «No comment» – прямое этому доказательство!

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