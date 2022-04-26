Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет кураторский проект «Звонок другу»

27 апреля 2022 года Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет проект кураторов Оксаны Юшко и Айшат Адуевой «Звонок другу».

Первая проектная выставка была открыта 24 февраля 2022 года в галерее White Room в Москве и работала один день. Исследуя концепт дружбы, коммуникацию и социальные связи в современном мире, размышляя над этимологией слов «друг» и «другой», сложно представить, как быстро из друзей можно превратиться в «других» и, что еще хуже, врагов.

Видео-работа одного из художников выставки, Заурбека Цугаева, начиналась словами «в любой момент связь может прерваться». Кураторы Оксана Юшко и Айшат Адуева продолжают работать над тем, чтобы связь не прерывалась, и приглашают всех желающих 27 апреля поразмышлять о дружбе и добрососедстве, о том, как закрытые во время пандемии границы способствовали отдалению людей и созданию виртуальных иллюзий, в которых многие из нас существуют в реальности.

Звонок — это вторжение в реальность «другого», но также помощь в экстренных ситуациях, выявление скрытых проблем, момент эмпатии и соучастия. «Звонок другу» — это призыв создавать новые родственные отношения в мире, который разрывает нас на части.

На встрече будут «звонки друзьям» от художника Али Сулейманова, кураторский рассказ и обсуждение актуальных проектов, обмен полезным инструментарием и вдохновением, практики заботы, чаепитие.

27 апреля, 19.00 – ЦТИ Фабрика, Переведеновский переулок, 18

28 апреля, 19.00 – «Звонки друзьям» — художникам и кураторам, живущим в разных городах и странах, разговоры об актуальных практиках и культуре.

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