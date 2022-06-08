7 июня Белгород присоединился к фестивалю «Петровские музыкальные Ассамблеи». Фестиваль реализуется в рамках гранта Правительства Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвящён празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Организатор – Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».

Открыла череду праздничных событий конференция, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра Великого, которая состоялась в Малом зале Белгородской государственной филармонии.

На конференции присутствовали работники сферы культуры региона, преподаватели и студенты БГИИК, преподаватели ДМШ и ДШИ, представители учреждений культуры, руководители духовых оркестров региона.

С докладами об исторической личности Петра I и его значении в музыкальном искусстве эпохи выступили Михаил Аркадьевич Брызгалов — президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментов «Духовое общество им. Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки, лауреат Премии Правительства Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Шинягина Оксана Петровна, заведующая отделом истории Белгородского историко-краеведческого музея, Папков Андрей Игоревич, декан историко-филологического факультета педагогического института НИУ БелГУ, кандидат исторических наук, Субботин Павел Юрьевич, начальник управления по делам архивов Белгородской области, Боруха Светлана Юрьевна, директор Белгородской государственной филармонии, кандидат педагогических наук, Сердечная Наталья Владимировна, заведующая информационно-библиографическим отделом Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, Добрынина Дарья Николаевна, магистрант НИУ БелГУ– «Петровские реформы и русская культура», Арисланов Богдан Станиславович, магистрант НИУ БелГУ, преподаватель педагогического колледжа.

Модератором конференции была директор филармонии Светлана Юрьевна Боруха.

В рамках конференции в фойе Малого зала филармонии была представлены выставка книг Белгородской государственной универсальной научной библиотеки о Петре I и его эпохе.

Центральным событием фестиваля стала театрализованная музыкальная программа в парке Победы.

В режиме видеотрансляции участников и зрителей фестиваля поприветствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. С приветственными словами к собравшимся обратились Михаил Аркадьевич Брызгалов и заместитель Губернатора Белгородской области — министр образования Белгородской области Андрей Викторович Митрохин.

Колокольные звоны Руси и популярные мелодии на карильоне исполнил лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин.

Слушателям был представлен фрагмент из оперы «Белгородский полк» известных белгородских композиторов, членов Союза композиторов РФ Николая Бирюкова и Е. Латыш-Бирюковой с участием приглашенного солиста Большого театра России Владимира Байкова (бас-баритон, Москва). Его исполнили концертный оркестр духовых инструментов филармонии, главный дирижёр – Юрий Меркулов, академический хор филармонии, главный дирижёр – Елена Алексеева, солист филармонии – Валерий Мезенцев (баритон), чтец – мастер художественного слова Александр Воронин.

Кроме того, в концертной программе выступили приглашённый дирижёр концертного оркестра духовых инструментов Дмитрий Кохан (г. Ростов-на-Дону), академический хор филармонии, главный дирижёр – Елена Алексеева, солисты – лауреаты международных конкурсов Евгений Добров, Татьяна Дружинина, Иван Белыш, хореографическая шоу-группа «Дефиле» — художественный руководитель Елена Левшиц, студенческий духовой оркестр Белгородского государственного института искусств и культуры под управлением заслуженного артиста РФ Владимира Зарицкого, сводный детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья», руководитель Евгений Шляхов.

Так же, в торжественной обстановке состоялось подписание Договора о взаимодействии и методической помощи при подготовке студентов Белгородского государственного института искусств и культуры на базе муниципальных культурных центров Белгородской области между ректором Белгородского государственного института искусств и культуры, профессором Курганским Сергеем Ивановичем и директором Белгородского центра народного творчества Шапошниковым Максимом Викторовичем.

В организации событий приняли участие Управление культуры г. Белгорода, Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгородский государственный театр кукол и Белгородский государственный центр народного творчества.

Фото – Екатерина ЧЕРНЫШЕВА, Антон ЧЕРЕВА

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