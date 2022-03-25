БЕЛГРАД (СЕРБИЯ): Коллекция русского искусства Национального музея Сербии насчитывает 90 полотен

Самый главный музей не только Белграда, но и всей Сербии обладает почти сотней полотен русской живописи и графики. Имена более чем внушительные: Илья Репин, Иван Айвазовский, Владимир Боровиковский, Василий Кандинский, Марк Шагал, Петр Нилус, Константин Коровин, Михаил Ларионов, Александр Бенуа, Мстислав Добужинский и другие.

Кроме этого, коллекция музея насчитывает более 100 икон XV-XIX веков. Большинство произведений искусства были приобретены во время правления Князя Павла Карагеоргиевича (1893-1976). Павел Карагеоргиевич родился в Санкт-Петербурге, его родителями были Арсен Карагеоргиевич, офицер русской армии, и Аврора Демидова – дочь Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато, известного промышленника и мецената.

Отдельного внимания заслуживает портрет Георгия Петровича Карагеоргия (1762-1817) кисти Владимира Боровиковского (на фото). Георгий Карагеоргий был родоначальником династии Карагеоргиевичей, а также руководителем Первого сербского восстания против Османской империи.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.