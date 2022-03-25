БЕЛГРАД (СЕРБИЯ): Коллекция русского искусства Национального музея Сербии насчитывает 90 полотен

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Самый главный музей не только Белграда, но и всей Сербии обладает почти сотней полотен русской живописи и графики. Имена более чем внушительные: Илья Репин, Иван Айвазовский, Владимир Боровиковский, Василий Кандинский, Марк Шагал, Петр Нилус, Константин Коровин, Михаил Ларионов, Александр Бенуа, Мстислав Добужинский и другие.

Кроме этого, коллекция музея насчитывает более 100 икон XV-XIX веков. Большинство произведений искусства были приобретены во время правления Князя Павла Карагеоргиевича (1893-1976). Павел Карагеоргиевич родился в Санкт-Петербурге, его родителями были Арсен Карагеоргиевич, офицер русской армии, и Аврора Демидова – дочь Павла Павловича Демидова, князя Сан-Донато, известного промышленника и мецената.

Отдельного внимания заслуживает портрет Георгия Петровича Карагеоргия (1762-1817) кисти Владимира Боровиковского (на фото). Георгий Карагеоргий был родоначальником династии Карагеоргиевичей, а также руководителем Первого сербского восстания против Османской империи.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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