Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени представляет программу на День рождения В.А. Тропинина, а также темы лекций в музейном Лектории:

30 марта, 13:00 и 15:00

Бесплатные экскурсии о творчестве В.А. Тропинина (1876 – 1857) по основной экспозиции с подробным рассказом о жизни художника и о шедеврах, хранящихся в коллекции музея.

Сотрудники музея проведут две бесплатные экскурсии по залам основной части музея. Гости узнают о том, как крепостной мальчик стал одним из самых востребованных художников своего времени, и почему его творчество так любили современники. В экспозиции знаменитый автопортрет основателя московской школы живописи В.А. Тропинина, его не менее знаменитая «Кружевница», портреты героев 1812 года, известных дворян и представителей купеческих фамилий.

Для участия в экскурсии необходимо записаться по воцап +7 963 770-65-03 или по электронной почте shapkin.fedor@gmail.com , сообщив время экскурсии, своё ФИО и контактные данные – номер телефона и email.

2 и 16 апреля, суббота, 13:00

Новый цикл «О чём молчат картины» будет включать в себя самую разнообразную тематику, касающуюся истории русской культуры — очерки об эпохе, ее особенностях, о быте и нравах России, которые нашли своё отражение в русской живописи. Сюда войдут рассказы о художниках, о писателях и композиторах, чье творчество так или иначе оставило свой след в русском изобразительном искусстве. Конечно, в первую очередь речь пойдёт о тех картинах, что хранятся в собрании Музея Тропинина, о людях, чьи портреты украшают галерею музея.

2 апреля – лекция «Возвышенное и земное. Мир русской женщины эпохи Александра I» ;

16 апреля – лекция «Возвышенное и земное. Мир русской женщины эпохи Николая I» .

Лекции проходят по субботам в 13 часов.

Стоимость билета в Лекторий включает посещение лекции, постоянной экспозиции и текущих выставок – 500 р. Для пенсионеров билет стоит 150 р. Так как количество мест в зале ограничено, необходимо записаться на лекцию заранее по тел. +7 (495) 959-11-03 или по воцапу + 7 963 770-65-03.

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