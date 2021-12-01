«Best Thriller Shorts 2» начинает показы в кинотеатрах России

С 9 декабря 2021 года в кинотеатрах России стартуют показы нового сборника самых зловещих триллеров «Best Thriller Shorts 2».

Страх подкрадывается со спины и хватает тебя за плечи ледяными руками. Он скрывает зловещую улыбку под маской и медленно ведет тебя в темное помещение.

Вдруг ты слышишь страшный крик. Откуда он доносится? Ты собираешься бежать, но страх сажает тебя в мягкое кресло и крепко сжимает твое запястье. Ты хочешь кричать, а он шепчет на ухо, что тебя никто не услышит.

Включается экран напротив и начинается самое страшное.

Сборник самых зловещих триллеров «Best Thriller Shorts 2» в твоём городе — скоро будет.

Организаторы фестиваля – KINOLIFE.

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