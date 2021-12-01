Премьерный спектакль Гульнары Галавинской «Рассказы Константина Треплева» получил первую награду!

28 ноября 2021 года, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялось торжественное закрытие XII Славянского форума искусств и XIX Международного театрального форума «Золотой Витязь».
Жюри Международного театрального форума «Золотой Витязь» присудило режиссёру Гульнаре Галавинской ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ «ЗА ЛУЧШУЮ РЕЖИССЕРСКУЮ РАБОТУ» — спектакль «РАССКАЗЫ КОНСТАНТИНА ТРЕПЛЕВА» (малая форма).
За время проведения форума постановку по мотивам чеховской «Чайки» посетили представители экспертной комиссии – драматург, продюсер, вице-президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» – Йован Маркович, театральный критик и аналитик театра Ольга Сенаторова, театральный критик и театровед Лана Гарон, театральный критик, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Валентина Федорова, исполнительный директор фестиваля Алексей Костюченко.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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