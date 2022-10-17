Благотворительное мероприятие I’m Famous 2022 прошло в Москве

В октябре в Москве, в самом центре столицы на Новом Арбате в ресторане «Royal Arbat», состоялась светская благотворительная премия I’m Famous 2022 в поддержку детей-сирот из детского православного интерната «Никита» и ребёнка Алисы Кочетковой с диагнозом СМА из г. Астрахань.

Премия под руководством Александры Кошкиной, Даяны Брют, Ирины Нагаец и Наталии Шароновой несёт благое дело и направлена на освещение проблемы сиротства и диагноза СМА (спинально-мышечная атрофия). На мероприятии присутствовали представители российского шоу-бизнеса, люди бизнеса, представители топовых СМИ и федеральных телеканалов.

Всех гостей ожидала интересная программа и подарки от партнёров премии. Участники громко заявили о себе и своих достижениях на огромную аудиторию. Объединило их то, что они невероятно амбициозны, успешны, талантливы и сердца их полны доброты по отношению к тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также на премии присутствовали родители ребёнка с диагнозом СМА из г. Астрахань. Они рассказали почему именно им так сильно нужна народная поддержка и что такое диагноз СМА (Спина́льная мы́шечная атрофи́я — разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга), где на исцеление ребёнка требуется препарат цена которого 130 миллионов рублей.

Звыездные гости – Катя Лель, Ирина Ортман, Антон Юрьев, Нелли Ермолаева, Эвелина Блёданс, Анастасия Макеева и Роман Мальков, Нодар Ревия, братья Сафроновы, Дмитрий Тарасов, певец Текила, Анна Калашникова, Саймон Марданшин, Антон Беккужев и другие оказали поддержку мероприятию.

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