Модный показ с участием детей с особенностями развития прошел в Москве

9 октября, прошел уличный показ мод, а также благотворительный аукцион художников галереи «Колокольников, 17». Моделями, которые прошлись по красной дорожке, стали ребята с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, ограничениями в движении, подопечные благотворительного фонда «Я есть!», а также члены их семей.

До начала мероприятия все участники были заняты подготовкой к показу. К образам моделей подошли с особым трепетом. Ребят готовили стилисты, которые создали яркие макияжи и прически.

«Партнерами проекта выступила школа стилистов «Персона». 4 часа стилисты команды в благотворительном порыве создавали образы наших ребят», — комментирует Мария Афанасьева, куратор творческих проектов Благотворительного Фонда «Координационный центр культурного наследия» и организатор мероприятия.

На одежде моделей были принты картин, представленных в галерее. У каждого из участников показа был уникальный дизайн, что подчеркнуло особенность и неповторимость каждого человека.

«Мы просто выбрали трикотаж, который понравился; типографию, которая была готова работать с принтами наших художников. А резиденты галереи предоставили фотографии своих картин», — рассказала Мария Афанасьева.

Модели не просто грациозно ходили по красной дорожке, но и еще демонстрировали свои умения. К показу ребят готовил мастер по актерскому мастерству. Кто-то жонглировал, а кто-то показывал танцевальный номер или театральную зарисовку. Ребята выходили по-одиночке или с членами своих семей.

«Было волнение, но я прекрасно понимала, что нужно показаться всему миру!», — поделилась своими мыслями Мария Сиротинская, участница показа, дочь Ирины Хакамады.

Закончилось мероприятие закрытым аукционом. На продажу было выставлено 15 картин двух художников галереи «Колокольников, 17». Подобные благотворительные аукционы решено сделать в галерее регулярными, и уже назначена следующая дата, 27 октября. Все деньги, вырученные с продажи, пойдут на благотворительные проекты Фонда.

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