Благотворительный аукцион Meet for charity запустил серию антикризисных лотов

Крупнейший в России благотворительный аукцион Meet for charity запустил специальную серию лотов «Помоги себе и другим». Они, как и другие лоты аукциона, дают возможность консультаций с экспертами по трансформации бизнеса и антикризисному управлению, психологами, коучами.

Эти встречи помогут предпринимателям, топ-менеджерам и многим другим специалистам стабилизировать свое эмоциональное состояние, справиться со стрессом, нащупать вектор верных решений по развитию бизнеса и карьеры, выстроить антикризисную стратегию, сохранить и мотивировать команду в непростой ситуации.

«На фоне последних событий в мире у людей повышается тревожность и внутреннее напряжение. Сегодня руководителям особенно важно заботиться о ментальном здоровье сотрудников и транслировать им ощущение стабильности и безопасности. Консультации с экспертами позволят переключить внимание на конкретные задачи внутри компании и пути их решения, что будет способствовать снижению стресса и восстановлению нормального эмоционального фона в коллективе», — рассказала партнер проекта Алина Ковалева.

Средства от продажи всех лотов направляются на развитие проекта Meet for сharity, а также на помощь благотворительным фондам, которые остались без поддержки в нынешних реалиях. Среди них: «Чистые души», «Огромное сердце», «Свет в руках», «Фонд поддержки научных исследований в онкологии (РакФонд)» и многие другие.

«Сейчас многим требуется оперативная помощь и поддержка, в том числе для принятия срочных, но взвешенных решений по дальнейшему развитию бизнеса и карьеры, и просто нет времени на проведение наших привычных аукционов. Именно поэтому лоты в разделе Shop в рамках программы «Помоги себе и другим» продаются по фиксированной цене. Это обеспечивает возможность покупки сразу нескольких консультаций, например, для всей команды. Для таких лотов не нужно ждать окончания аукциона – встреча будет организована в ближайшее время после покупки», — отметила основатель аукциона Ольга Флер.

Остальные лоты доступны в привычном формате аукциона.

Meet For Charity – крупнейший в России благотворительный аукцион, организующие встречи с известными людьми, образовательные программы и путешествия. С момента старта аукциона в 2016 году на благотворительность было собрано уже более 200 млн рублей.

Подробности на сайте https://meetforcharity.today .

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