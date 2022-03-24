В России пройдёт День прозрачной благотворительности

День прозрачной благотворительности пройдет 7 апреля в России. В течение целой недели с 4 по 10 апреля очно и онлайн в разных регионах страны пройдут тематические мероприятия, цель которых – повысить доверие людей к благотворительным организациям. Центральными событиями станут онлайн-конференция «Прозрачность как фактор устойчивости и эффективности НКО» и объявление победителей первой премии «Прозрачная благотворительность».

Второй год подряд День прозрачной благотворительности организует благотворительное собрание «Все вместе» – ассоциация, объединяющая 64 фонда и общественных организации. К участию приглашаются сотрудники и волонтеры фондов, журналисты и все, кто интересуется благотворительностью.

– Обсуждение прозрачности в деятельности НКО трансформировалось за последние несколько лет, но не потеряло актуальности. В этому году мы делаем акцент на прозрачность как инструмент, как важное условие для стабильной и профессиональной работы благотворительных организаций. Особенно в кризисных условиях, пусть даже соблюдать принципы прозрачности становится труднее, – говорит исполнительный директор ассоциации «Все вместе» Алиса Малова. – Этот день позволит коллегам и получить новую информацию на нашей большой онлайн-конференции, и высказаться самим – в рамках традиционного уже флешмоба.

На онлайн-конференции «Прозрачность как фактор устойчивости и эффективности НКО» 7 апреля будут представлены результаты исследования об информационной открытости и репутации НКО, пройдет дискуссия с участием донорских организаций и награждение победителей премии «Прозрачная благотворительность». Лауреаты выбраны из числа подписантов Декларации об основных принципах прозрачности НКО и будут отмечены в четырех номинациях: «Информативный сайт», «Удобная система сбора пожертвований», «Лучшая система публичной отчетности», «Активное продвижение принципов прозрачной благотворительности».

Правила флешмоба, полная программа конференции, инфографики для свободного использования и анонсы мероприятий в разных регионах России публикуются на сайте Дня прозрачной благотворительности: opencharity.ru

Проводится при поддержке гранта Фонда президентских грантов. В числе партнеров события Агентство социальной информации, ВКонтакте, Форум Доноров, центр «Благосфера», коммуникационная группа Jamp, Женская лига журналистов и блогеров и некоммерческие организации из разных регионов России.

Для справки:

Ассоциация «Все вместе» объединяет более 64 российских благотворительных фондов, общественных организаций и движений, которые оказывают помощь детям, пожилым, людям с тяжелыми заболеваниями, малоимущим, бездомным и другим категориям подопечных. Миссия «Все вместе» — развивать в России культуру благотворительности, объединяя и поддерживая профессиональное сообщество и представляя его интересы. Проекты ассоциации направлены на поддержку фондов-участников, повышение профессионализма некоммерческих организаций и информирование населения о честной благотворительности.

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