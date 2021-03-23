Благотворительный центр «Мы все разные» детским спектаклем отметил Международный день человека с синдромом Дауна

21 марта 2021 года весь мир отметил Международный день человека с синдромом Дауна. Два года назад в этот день Эвелина Блёданс, актриса, телеведущая и мама «особенного» сына Семёна, устроила настоящий международный флешмоб «Разноцветные носки», который начался в интернете, а продолжился на улице многих стран мира. По самым скромным подсчётам в этом флешмобе приняло участие около 50 млн человек из разных концов света. Флэшмоб был очень простым и ярким: в этот день нужно было носить цветные носки из разных пар, чтоб почувствовать себя непохожим и странным. Было даже основано «Государство цветных носков», президентом которого родители «солнечных» детей единогласно выбрали Эвелину! В этом году Эвелина, Семён и многие другие по традиции тоже были в разных носках.
Основным событием Международного дня человека с синдромом Дауна стал детский инклюзивный спектакль «Буратино» музыкально-театральной студии Татьяны Таубер, «Музыка без границ», который прошел в театре «У Никитских ворот», в нем сыграли юные актеры с синдромом Дауна и обычные дети.
Для Семёна, сына Эвелины Блёданс, это был настоящий театральный дебют. Сёма играл в спектакле целых две роли – Оловянного Солдатика и Пьеро. И впервые выходил на сцену сам, без мамы. Эвелина очень переживала и не скрывала этого. Вот, что она сама говорит на эту тему: «Сегодня Семен впервые вышел на сцену настоящего театра, не держа меня за руку. Он играл сам, как актер, как отдельная талантливая личность. И я вижу, как с каждым днём Сёма становится увереннее и самостоятельнее! Он ведь тоже публичный человек, с самого детства не боится ни камер, ни сцены, ни большого количества людей. Но дебютный спектакль – это совсем другое дело. Я за Семёна волновалась, и как мама, и как коллега и как зритель тоже… Но всё было очень хорошо! Мы решили не останавливаться на этом! Сейчас мой Благотворительный центр «Мы все разные» совместно с Фондом по поддержке творческих и гуманитарных проектов «Движение» полным ходом работает над новым инклюзивным проектом «Солнечная азбука». Над пьесой и песнями работает Елена Лемехова, автор многих замечательных сказок и стихов, в том числе и тех, на которые писал музыку признанный классик детской песни Владимир Яковлевич Шаинский».
Спектакль «Маленький ослик» с этими песнями сегодня с успехом идет в театре «Модерн». Ставит «Солнечную Азбуку» режиссёр Михаил Водзуми, известный своими новаторскими театральными работами «Даная», «Оранжевый рай» и «Заветная мечта». Кроме профессиональных театральных актёров, в спектакле будут задействованы и дети, солнечные и обычные. А в театре Марка Розовского после спектакля «Буратино» состоялась ещё одна инклюзивная премьера – завершающий хореографический номер из сказки «Солнечная Азбука» на песню, которую нашему центру подарила певица Наталья Могилевская. Песня называется «Я — самая!». Она очень солнечная и позитивная! Она стала настоящим гимном нашего центра и будет всегда звучать на всех праздниках и встречах. После спектакля дети угощались тортом, который украшали две фигурки героев сказки – Буратино и Пьеро, уникальные и точные копии юных актеров! Потрясающее портретное сходство!
Фотографии предоставлены Благотворительным центра Эвелины Бледанс «Мы все разные»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.