Благотворительный центр «Мы все разные» детским спектаклем отметил Международный день человека с синдромом Дауна

21 мар­та 2021 года весь мир отме­тил Меж­ду­на­род­ный день чело­ве­ка с син­дро­мом Дау­на. Два года назад в этот день Эве­ли­на Блё­данс, актри­са, теле­ве­ду­щая и мама «осо­бен­но­го» сына Семё­на, устро­и­ла насто­я­щий меж­ду­на­род­ный флеш­моб «Раз­но­цвет­ные нос­ки», кото­рый начал­ся в интер­не­те, а про­дол­жил­ся на ули­це мно­гих стран мира. По самым скром­ным под­счё­там в этом флеш­мо­бе при­ня­ло уча­стие око­ло 50 млн чело­век из раз­ных кон­цов све­та. Флэш­моб был очень про­стым и ярким: в этот день нуж­но было носить цвет­ные нос­ки из раз­ных пар, чтоб почув­ство­вать себя непо­хо­жим и стран­ным. Было даже осно­ва­но «Госу­дар­ство цвет­ных нос­ков», пре­зи­ден­том кото­ро­го роди­те­ли «сол­неч­ных» детей еди­но­глас­но выбра­ли Эве­ли­ну! В этом году Эве­ли­на, Семён и мно­гие дру­гие по тра­ди­ции тоже были в раз­ных носках.

Основ­ным собы­ти­ем Меж­ду­на­род­но­го дня чело­ве­ка с син­дро­мом Дау­на стал дет­ский инклю­зив­ный спек­такль «Бура­ти­но» музы­каль­но-теат­раль­ной сту­дии Татья­ны Тау­бер, «Музы­ка без гра­ниц», кото­рый про­шел в теат­ре «У Никит­ских ворот», в нем сыг­ра­ли юные акте­ры с син­дро­мом Дау­на и обыч­ные дети.

Для Семё­на, сына Эве­ли­ны Блё­данс, это был насто­я­щий теат­раль­ный дебют. Сёма играл в спек­так­ле целых две роли – Оло­вян­но­го Сол­да­ти­ка и Пье­ро. И впер­вые выхо­дил на сце­ну сам, без мамы. Эве­ли­на очень пере­жи­ва­ла и не скры­ва­ла это­го. Вот, что она сама гово­рит на эту тему: «Сего­дня Семен впер­вые вышел на сце­ну насто­я­ще­го теат­ра, не дер­жа меня за руку. Он играл сам, как актер, как отдель­ная талант­ли­вая лич­ность. И я вижу, как с каж­дым днём Сёма ста­но­вит­ся уве­рен­нее и само­сто­я­тель­нее! Он ведь тоже пуб­лич­ный чело­век, с само­го дет­ства не боит­ся ни камер, ни сце­ны, ни боль­шо­го коли­че­ства людей. Но дебют­ный спек­такль – это совсем дру­гое дело. Я за Семё­на вол­но­ва­лась, и как мама, и как кол­ле­га и как зри­тель тоже… Но всё было очень хоро­шо! Мы реши­ли не оста­нав­ли­вать­ся на этом! Сей­час мой Бла­го­тво­ри­тель­ный центр «Мы все раз­ные» сов­мест­но с Фон­дом по под­держ­ке твор­че­ских и гума­ни­тар­ных про­ек­тов «Дви­же­ние» пол­ным ходом рабо­та­ет над новым инклю­зив­ным про­ек­том «Сол­неч­ная азбу­ка». Над пье­сой и пес­ня­ми рабо­та­ет Еле­на Леме­хо­ва, автор мно­гих заме­ча­тель­ных ска­зок и сти­хов, в том чис­ле и тех, на кото­рые писал музы­ку при­знан­ный клас­сик дет­ской пес­ни Вла­ди­мир Яко­вле­вич Шаинский».

Спек­такль «Малень­кий ослик» с эти­ми пес­ня­ми сего­дня с успе­хом идет в теат­ре «Модерн». Ста­вит «Сол­неч­ную Азбу­ку» режис­сёр Миха­ил Вод­зу­ми, извест­ный сво­и­ми нова­тор­ски­ми теат­раль­ны­ми рабо­та­ми «Даная», «Оран­же­вый рай» и «Завет­ная меч­та». Кро­ме про­фес­си­о­наль­ных теат­раль­ных актё­ров, в спек­так­ле будут задей­ство­ва­ны и дети, сол­неч­ные и обыч­ные. А в теат­ре Мар­ка Розов­ско­го после спек­так­ля «Бура­ти­но» состо­я­лась ещё одна инклю­зив­ная пре­мье­ра – завер­ша­ю­щий хорео­гра­фи­че­ский номер из сказ­ки «Сол­неч­ная Азбу­ка» на пес­ню, кото­рую наше­му цен­тру пода­ри­ла певи­ца Ната­лья Моги­лев­ская. Пес­ня назы­ва­ет­ся «Я — самая!». Она очень сол­неч­ная и пози­тив­ная! Она ста­ла насто­я­щим гим­ном наше­го цен­тра и будет все­гда зву­чать на всех празд­ни­ках и встре­чах. После спек­так­ля дети уго­ща­лись тор­том, кото­рый укра­ша­ли две фигур­ки геро­ев сказ­ки – Бура­ти­но и Пье­ро, уни­каль­ные и точ­ные копии юных акте­ров! Потря­са­ю­щее порт­рет­ное сходство!

Фото­гра­фии предо­став­ле­ны Бла­го­тво­ри­тель­ным цен­тра Эве­ли­ны Бле­данс «Мы все разные»

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