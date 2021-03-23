Первый документальный аудиосериал о благотворительности выходит на Storytel

Международный сервис аудиокниг Storytel совместно с фондом «Друзья» запустил первый в России аудиосериал о благотворительности без слёз, но с сочувствием — «Путеводитель черити-скептика».
В нём филантропы, главы фондов, создатели социальных бизнесов, медийные личности и люди науки рассказывают о том, как помогать другим профессионально, находясь в контакте не только со своим гуманным эго, но и с реальностью. Слушателей ждёт увлекательный разговор с Нютой Федермессер, Ингеборгой Дапкунайте, Владимиром Маркони, Яном Яновским и другими увлеченными благотворительностью людьми.
«Кажется, я никогда не собирала такого количества историй в одном проекте. Для девяти серий «Путеводителя» нужно было повстречаться почти с полусотней героев: главами фондов и их сотрудниками, волонтёрами, философами от благотворительности и технологий, исследователями, бизнес-лидерами. В сериале участвует одна актриса — борец за права животных, один шоумен и даже один негативный психотерапевт. Всё это — часы глубоких, захватывающих бесед на самые разные темы вокруг благотворительности. Помогать — это совсем не скучно, это то, что меняет тебя и мир вокруг», – рассказывает автор проекта Даша Маслова.
«Благотворительность — это индустрия. На сложные вопросы часто нет однозначных ответов. Черити-скептик пытается разобраться: «Зачем нужны фонды, когда можно и так помогать?», «При чём тут я, когда этим должно заниматься государство?», «Как технологии улучшают жизнь людей с различными особенностями?», «Разве благотворительность может быть эффективной?». Он задаёт героям сериала много непростых вопросов. Мы — фонд «Друзья» — за то, чтобы оставаться хорошими людьми, то есть неравнодушными друг к другу. И если мы говорим о помощи, то предлагаем нашим слушателям, да и не только, делать это профессионально», – говорит исполнительный директор фонда «Друзья» Мария Баландина.
Темы выпусков:
- Эволюция спасения: зачем люди научились помогать?
- Они настоящие! НКО: верить или доверять?
- Тропы филантропа. Как люди попадают в профессию?
- С широко закрытыми глазами. Как помочь тем, кого не видно?
- Рацио vs эмоцио: как измерить добро.
- Нео-благотворительность: до чего дошли технологии помощи.
Премьера проекта состоялась 22 марта, но уже в апреле сериал ждёт продолжение. Поговорим о социальном бизнесе, о том, как фонды меняют жизни, и узнаем, правда ли, что человек человеку — волонтёр? Следите за нашими новостями.
Для справки:
Фонд «Друзья» развивает системную благотворительность в России. С помощью своих программ — платформы интеллектуального волонтёрства ProCharity, Московской школы профессиональной филантропии, акселератора для НКО «Команда профессионалов» и других — «Друзья» помогают НКО становиться профессиональнее и эффективнее в решении социальных задач. Фонд создаёт площадки для фандрайзинга и успешного сотрудничества с бизнесом и государством, превращая российскую благотворительность в профессиональную индустрию.
Официальный сайт фонда – https://www.friendsfoundation.ru/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.