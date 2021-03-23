Первый документальный аудиосериал о благотворительности выходит на Storytel

Меж­ду­на­род­ный сер­вис аудиок­ниг Storytel сов­мест­но с фон­дом «Дру­зья» запу­стил пер­вый в Рос­сии аудио­се­ри­ал о бла­го­тво­ри­тель­но­сти без слёз, но с сочув­стви­ем — «Путе­во­ди­тель чери­ти-скеп­ти­ка».

В нём филан­тро­пы, гла­вы фон­дов, созда­те­ли соци­аль­ных биз­не­сов, медий­ные лич­но­сти и люди нау­ки рас­ска­зы­ва­ют о том, как помо­гать дру­гим про­фес­си­о­наль­но, нахо­дясь в кон­так­те не толь­ко со сво­им гуман­ным эго, но и с реаль­но­стью. Слу­ша­те­лей ждёт увле­ка­тель­ный раз­го­вор с Нютой Федер­мес­сер, Ингеб­ор­гой Дап­ку­най­те, Вла­ди­ми­ром Мар­ко­ни, Яном Янов­ским и дру­ги­ми увле­чен­ны­ми бла­го­тво­ри­тель­но­стью людьми.

«Кажет­ся, я нико­гда не соби­ра­ла тако­го коли­че­ства исто­рий в одном про­ек­те. Для девя­ти серий «Путе­во­ди­те­ля» нуж­но было повстре­чать­ся почти с полу­сот­ней геро­ев: гла­ва­ми фон­дов и их сотруд­ни­ка­ми, волон­тё­ра­ми, фило­со­фа­ми от бла­го­тво­ри­тель­но­сти и тех­но­ло­гий, иссле­до­ва­те­ля­ми, биз­нес-лиде­ра­ми. В сери­а­ле участ­ву­ет одна актри­са — борец за пра­ва живот­ных, один шоумен и даже один нега­тив­ный пси­хо­те­ра­певт. Всё это — часы глу­бо­ких, захва­ты­ва­ю­щих бесед на самые раз­ные темы вокруг бла­го­тво­ри­тель­но­сти. Помо­гать — это совсем не скуч­но, это то, что меня­ет тебя и мир вокруг», – рас­ска­зы­ва­ет автор про­ек­та Даша Маслова.

«Бла­го­тво­ри­тель­ность — это инду­стрия. На слож­ные вопро­сы часто нет одно­знач­ных отве­тов. Чери­ти-скеп­тик пыта­ет­ся разо­брать­ся: «Зачем нуж­ны фон­ды, когда мож­но и так помо­гать?», «При чём тут я, когда этим долж­но зани­мать­ся госу­дар­ство?», «Как тех­но­ло­гии улуч­ша­ют жизнь людей с раз­лич­ны­ми осо­бен­но­стя­ми?», «Раз­ве бла­го­тво­ри­тель­ность может быть эффек­тив­ной?». Он зада­ёт геро­ям сери­а­ла мно­го непро­стых вопро­сов. Мы — фонд «Дру­зья» — за то, что­бы оста­вать­ся хоро­ши­ми людь­ми, то есть нерав­но­душ­ны­ми друг к дру­гу. И если мы гово­рим о помо­щи, то пред­ла­га­ем нашим слу­ша­те­лям, да и не толь­ко, делать это про­фес­си­о­наль­но», – гово­рит испол­ни­тель­ный дирек­тор фон­да «Дру­зья» Мария Баландина.

Темы выпус­ков:

Эво­лю­ция спа­се­ния: зачем люди научи­лись помогать?

Они насто­я­щие! НКО: верить или доверять?

Тро­пы филан­тро­па. Как люди попа­да­ют в профессию?

С широ­ко закры­ты­ми гла­за­ми. Как помочь тем, кого не видно?

Рацио vs эмо­цио: как изме­рить добро.

Нео-бла­го­тво­ри­тель­ность: до чего дошли тех­но­ло­гии помощи.

Пре­мье­ра про­ек­та состо­я­лась 22 мар­та, но уже в апре­ле сери­ал ждёт про­дол­же­ние. Пого­во­рим о соци­аль­ном биз­не­се, о том, как фон­ды меня­ют жиз­ни, и узна­ем, прав­да ли, что чело­век чело­ве­ку — волон­тёр? Сле­ди­те за наши­ми новостями.

Для справ­ки:

Фонд «Дру­зья» раз­ви­ва­ет систем­ную бла­го­тво­ри­тель­ность в Рос­сии. С помо­щью сво­их про­грамм — плат­фор­мы интел­лек­ту­аль­но­го волон­тёр­ства ProCharity, Мос­ков­ской шко­лы про­фес­си­о­наль­ной филан­тро­пии, аксе­ле­ра­то­ра для НКО «Коман­да про­фес­си­о­на­лов» и дру­гих — «Дру­зья» помо­га­ют НКО ста­но­вить­ся про­фес­си­о­наль­нее и эффек­тив­нее в реше­нии соци­аль­ных задач. Фонд созда­ёт пло­щад­ки для фанд­рай­зин­га и успеш­но­го сотруд­ни­че­ства с биз­не­сом и госу­дар­ством, пре­вра­щая рос­сий­скую бла­го­тво­ри­тель­ность в про­фес­си­о­наль­ную индустрию.

Офи­ци­аль­ный сайт фон­да – https://www.friendsfoundation.ru/

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