В Сербии​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ завершился российский киномарафон

Пророк. История Александра Пушкина
Сцена из финального трейлера к фильму ÷Пророк. История Александра Пушкина»

Сразу несколько российских фильмов были представлены сербской публике в последние дни августа. Бесплатные показы прошли в рамках летнего фестиваля Zemun Fest и культурной акции «Ночь кино».

24 августа зрители летнего фестиваля Zemun Fest в Белграде увидели сказочный хит Олега Погодина «Конёк-Горбунок». Показ прошёл на площади Магистрата и собрал детскую и семейную аудиторию. Особый восторг у юных зрителей вызвала компьютерная графика: в 2022 году фильм был отмечен премией «Золотой орёл» за лучшие визуальные эффекты.

Показ был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Русского дома в Белграде. До конца года планируется продолжение сотрудничества с сербскими фестивалями: российские фильмы традиционно пользуются популярностью у местной аудитории и регулярно выходят в кинотеатрах страны.

РОСКИНО также ежегодно проводит перекрёстные фестивали российского кино в Сербии и сербского — в России. Так, в декабре 2024 года в Москве состоялась российская премьера мистического триллера «Изоляция», представленного создателями картины и исполнителем главной роли, актёром Милошем Биковичем.

В этом году Сербия впервые присоединилась к юбилейной, 10-й всероссийской акции «Ночь кино», которая состоялась 23 августа в России и 37 странах мира.

В Русском доме в Белграде зрителям показали три картины программы: семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», военную драму к 80-летию Победы «Группа крови» и музыкальный байопик с Юрой Борисовым «Пророк. История Александра Пушкина».

На сеансах присутствовали представители российско-сербских обществ дружбы, студенты, изучающие русский язык, и члены молодёжных организаций.

