Политехнический музей приглашает на лабораторию креативной инженерии «Шум»

Политехнический музей и творческий индустриальный кластер «Октава» предлагают звуковым художникам, звукоинженерам и экспериментальным музыкантам принять участие в лаборатории «Шум» в Туле. С 25 по 30 октября участники лаборатории будут исследовать инженерные практики в звуковом искусстве, визуализацию звука и создавать собственные произведения вместе с командой проекта.

Лаборатория креативной инженерии «Шум» будет интересна звуковым художникам, экспериментальным музыкантам, инженерам, которые работают со звуком и создают музыкальные инструменты. Шесть дней, с 25 по 30 октября 2022 года, участники проекта будут визуализировать звук различных музыкальных инструментов, вести полевые записи, создавать собственные звуковые произведения и звуковые объекты при участии мастеров. Программа охватит несколько важных тем: от аудиовизуальных технологий до звуковой экологии. Среди мастеров лаборатории креативной инженерии «Шум» – Александра Гаврилова (stain), Дмитрий Мазуров, Юлия Глухова и Андрей Смирнов; куратор лаборатории – руководитель департамента выставок Политехнического музея Наталья Фукс.

Лаборатория обеспечена всей необходимой технической инфраструктурой и пройдёт на базе профессиональной студии звукозаписи Oktava Lab. Программа ориентирована как на групповую, так и индивидуальную работу. В финале лаборатории участники представят итоги работы в формате аудиовизуальной джем-сессии, открытой для публики. Работа Политехнического музея с участниками продолжится и после проекта: лучшие звуковые произведения и звуковые объекты смогут участвовать в выставках Политехнического музея «Техническая эстетика» и «Звук», которые пройдут в 2023–2024 годах.

Для участия в лаборатории необходимо зарегистрироваться по ссылке не позднее 15 октября 2022 года. К заявке нужно приложить мотивационное письмо и портфолио. Необходимый возраст участников: 18+.

Результаты отбора будут известны 18 октября. Занятия в лаборатории для участников бесплатны. Им также будет предоставлена скидка на проживание в Туле и питание на всё время лаборатории. Для работы обязательно необходимо взять с собой личный ноутбук и рекордер.

Организаторы лаборатории креативной инженерии «Шум»: Политехнический музей и творческий индустриальный кластер «Октава».

Фото — Даниил ПРИМАК

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