Бренд Monte Carlo представил коллекции на стыке музыки и спорта

Российский бренд одежды и товаров для дома Monte Carlo представил свои коллекции на престижной Московской неделе моды, которая проходит с 14 по 19 марта 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж».

Бренд стал частью традиционного маркета, на котором байеры и гости Недели моды могут познакомиться с лучшими образцами работ и молодых, и уже прославленных российских дизайнеров. В корнере Monte Carlo представлены три вышедшие коллекции: летние Golf и Regatta, а также зимняя Apres-ski. Это вещи, вдохновленные самыми элегантными видами спорта: парусными регатами, гольфом, горными лыжами. Бренд создан под эгидой Radio Monte Carlo, чья эстетика строится на безупречном вкусе во всем. И Monte Carlo стал частью экосистемы, превращающей философию радиостанции в стиль жизни.

Директор модного бренда Monte Carlo Валерия Миронова отметила, что участие в этом событии стало для бренда важным шагом к расширению аудитории и укреплению позиций на рынке: «Московская неделя моды сегодня – это масштабная платформа для диалога между дизайном, бизнесом и аудиторией и пространство, где царит красота и креатив. Monte Carlo органично вписывается в этот контекст. Наши коллекции, созданные на стыке музыки, моды и спорта, находятся вне времени и трендов. Мы здесь, чтобы показать: настоящая классика всегда актуальна и для покупателя, и для профессионального ретейла».

Вещи бренда вызвали самый живой интерес со стороны гостей Недели моды. Своим участием в маркете Monte Carlo уверенно заявляет о себе как о новом ярком игроке в сегменте

middle-up.

У всех желающих еще есть возможность прикоснуться к эстетике Radio Monte Carlo, выраженной в безупречных силуэтах бренда одежды Monte Carlo в рамках Московской недели моды