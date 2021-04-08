Бренды Коломны: от пастилы до шелка

9 апреля 2021 года на IV Международном фестивале культур Восточный базар «Тюбетейка» в Москве состоялась удивительная презентация: историческое лакомство коломенская пастила предстанет с новыми вкусами. Самаркандский изюм, ургутская зира, хорезмская дыня, ферганский абрикос – это новоиспеченные ароматы коломенской пастилы.
Это первый опыт копродукции коломенских и узбекских ремесленников. Совсем скоро их объединит новый творческий проект.
Сегодня команда АНО «Коломенский посад» начала воссоздавать забытое наследие коломенского шелкоткачества. В ХVIII — первой половине ХIХ века Коломна была центром по производству красивых, дорогих и нарядных шёлковых тканей в России. Также как и узбекский Маргилан, который до сих пор остается центром шёлка, традиций и технологий. Есть договоренность о том, что маргиландские ткачи соткут первые реплики коломенских узорных тканей по музейным образцам.
А уже летом 2021 года в Коломне в стенах бывшего шёлкового производства купцов Бабаевых 1823 года откроется выставка «Когда цветет гранат… Хранители традиций Узбекистана». Это станет началом новой истории искусства шелкоткачества Коломны и первым опытом в создании нового бренда Коломны.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.