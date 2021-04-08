Бренды Коломны: от пастилы до шелка

9 апре­ля 2021 года на IV Меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле куль­тур Восточ­ный базар «Тюбе­тей­ка» в Москве состо­я­лась уди­ви­тель­ная пре­зен­та­ция: исто­ри­че­ское лаком­ство коло­мен­ская пасти­ла пред­ста­нет с новы­ми вку­са­ми. Самар­канд­ский изюм, ургут­ская зира, хорезмская дыня, фер­ган­ский абри­кос – это ново­ис­пе­чен­ные аро­ма­ты коло­мен­ской пастилы.

Это пер­вый опыт копро­дук­ции коло­мен­ских и узбек­ских ремес­лен­ни­ков. Совсем ско­ро их объ­еди­нит новый твор­че­ский проект.

Сего­дня коман­да АНО «Коло­мен­ский посад» нача­ла вос­со­зда­вать забы­тое насле­дие коло­мен­ско­го шел­кот­ка­че­ства. В ХVIII — пер­вой поло­вине ХIХ века Колом­на была цен­тром по про­из­вод­ству кра­си­вых, доро­гих и наряд­ных шёл­ко­вых тка­ней в Рос­сии. Так­же как и узбек­ский Мар­ги­лан, кото­рый до сих пор оста­ет­ся цен­тром шёл­ка, тра­ди­ций и тех­но­ло­гий. Есть дого­во­рен­ность о том, что мар­ги­ланд­ские тка­чи соткут пер­вые репли­ки коло­мен­ских узор­ных тка­ней по музей­ным образцам.

А уже летом 2021 года в Коломне в сте­нах быв­ше­го шёл­ко­во­го про­из­вод­ства куп­цов Баба­е­вых 1823 года откро­ет­ся выстав­ка «Когда цве­тет гра­нат… Хра­ни­те­ли тра­ди­ций Узбе­ки­ста­на». Это ста­нет нача­лом новой исто­рии искус­ства шел­кот­ка­че­ства Колом­ны и пер­вым опы­том в созда­нии ново­го брен­да Коломны.

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