Величественные горы Кодара в объективе Андрея Михайлова в международный день гор

В Забайкалье между бассейнами рек Амур и Лена протянулась обширная горная система. Открывшие эту землю казаки в 17 веке, поражённые величием пейзажа, дали ей название Становой хребет, что означает – главный. Примечательно, что эвенки - аборигены этих мест называли его – «позвоночник Земли». В состав Станового хребта входит национальный парк «Кодар».

Горный хребет Кодар – уникальное место для посещения туристами в Забайкальском крае. Его протяжённость более 200 километров, а высота составляет 3072 метра.

Путешествие по национальному парку «Кодар» - прекрасная возможность погрузиться в мир вечной природы, получить энергию настоящего места силы. Оказавшись там, вы сможете увидеть эти могущественные острые вершины, которые завораживают с первого взгляда, этот бескрайний хребет с вечными льдами и неприступными пиками, которые уходят в голубую даль.

Точкой старта маршрута - станция «Новая Чара», до которой можно добраться самолётом или поездом, а далее - на автобусе до с. Чара. В зависимости от того, в какое время года вы решите посетить это прекрасное место, вас будут ожидать разнообразные пейзажи: зимой или весной – белоснежные сияющие хребты, летом – зелёный покров, а осенью – пёстрое разноцветье деревьев.

Участники проекта «Семь чудес Дальнего Востока» побывали на Кодаре в мае и смогли насладиться потрясающими видами: белыми хребтами, которые словно бриллианты, переливались на Солнце. Аранжировщик Миша Комаров – участник проекта «Семь чудес Дальнего Востока» поделился своими впечатлениями: «Когда я увидел эти потрясающие виды природы, от которых захватывает дух, то сразу понял, что именно что-то подобное представлял для обложки к своей песне «Я вернусь», ведь величие и сила природы наполняет вдохновением для создания новых песен».

Команда проекта советует туристам приезжать в июле, потому что именно в это время есть у них будет возможность переночевать в палатке на реке Чара. Романтика настоящего похода, что может быть лучше?! В другие же месяцы путники могут остановиться в единственной гостинице в посёлке Новая Чара. Хочется отметить, что номер там необходимо забронировать не позднее, чем за два месяца до прибытия, так как желающих посетить это место настолько много, что мест может не хватить.

В одной из самых дальних точек маршрута по окрестностям Кодара есть озеро Медвежье. Название говорит само за себя. Главный хозяин природой местности – медведь.

Одной из главных исторических достопримечательностей является мраморное ущелье - лагерь ГУЛАГ - самый засекреченный лагерь СССР по добыче урана. В глубине ущелья можно полюбоваться ледником Нины Азаровой, который входит в состав памятника природы. А основной целью для туристов занимающиеся альпинизмом, является самая высокая точка — пик БАМ (3072м).

Сам Кодар ещё молодой горный хребет, он находится в стадии формирования, поэтому там нередко можно встретить морены и места с сыпучими породами. Именно поэтому он имеет 4 категорию сложности для туристов.

Андрей Михайлов – фотограф проекта – сделал много кадров живописных мест Забайкальского края и поделился своими впечатлениями: «Необычно и в тоже время приятно осознавать, насколько могущественна и величественна бывает природа России. В Приморском крае сопки, конечно, намного ниже этих, поэтому для меня было открытием - увидеть столь великий масштаб Кодара».

В памятку туриста хочется добавить, что перед походом на вершины, нужно зарегистрироваться в одноимённом национальном парке. Также, в составе команды должен быть человек, обладающий профессиональными навыками альпинистской подготовки.

Ляля Алексакова – ведущая проекта «Семь чудес Дальнего Востока» была настолько очарована пейзажами, что просто не могла не рассказать о своих впечатлениях: «Я была на Чарских песках, а за моей спиной – ворота в Кодар. Я специально поехала весной, чтобы застать резко-континентальную погоду Забайкалья. Сначала я была в святыне буддизма на Алханае, где температура была +20, а затем на северной пустыне нашей страны, где температура уже была +5. Было бы обидно не пройтись босыми ногами по пустыне. На удивление, песок грел! Казалось бы, вокруг снег и должно быть холодно, но я ощущала тепло этой пустыни. Я наблюдала за песчаными барханами: как ветер переносит песчинки, тем самым смещая «пустыню» в сторону. Я восхищалась этой красотой, наслаждалась ярким солнечным светом, кристально-чистым снегом и могучей чередой гор за моей спиной, которые, подобно крыльям, поднимали меня к небесам. А сейчас, уже вернувшись домой, я всё ещё вспоминаю это прекрасное место!»

Кодар – место, которое завораживает своими видами, вдохновляет на творчество, делает нас сильнее и выносливее. Именно здесь должен побывать каждый!

Я вернусь. Песня, посвященная горам Кодара. Исполняет Михаил Комаров, аранжировщик проекта «Семь чудес Дальнего Востока»

Дорогие читатели, команда проекта поздравляет всех жителей и гостей России с международным днём гор! Любите природу, относитесь к ней бережно! Путешествуйте! С праздником!

В следующем материале, мы расскажем вам о Чарских песках - миниатюрной пустыне.

Екатерина БЕРТИНА,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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