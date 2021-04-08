Фауст для детей

В новой экра­ни­за­ции фило­соф­ской сказ­ки Джейм­са Крю­са «Тим Талер, или про­дан­ный смех», пред­став­лен­ной на фести­ва­ле Сине­мо­биль, нашлось место и сати­ре на обще­ство потребления.

Про­из­ве­де­ние Джейм­са Крю­са хоро­шо извест­но в Рос­сии еще со вре­мен суще­ство­ва­ния СССР. Повесть немец­ко­го писа­те­ля была пере­ве­де­на в 1966 году, в 1981 экра­ни­зи­ро­ва­на бело­рус­ским режис­се­ром Лео­ни­дом Нечае­вым. Глав­ную отри­ца­тель­ную роль – баро­на Трё­ча (Чёр­та – игра слов) – испол­нил артист Павел Кадочников.

Фау­сти­ан­ский мотив в оте­че­ствен­ной лите­ра­ту­ре и куль­ту­ре, при­знать­ся, мож­но встре­тить не толь­ко в пере­во­дах Бори­са Пастер­на­ка, Нико­лая Холод­ков­ско­го или Вале­рия Брю­со­ва уже упо­мя­ну­той тра­ге­дии Гёте. «Повесть о Сав­ве Груд­цыне» – памят­ник древ­не­рус­ской лите­ра­ту­ры XVII века – опи­сы­ва­ет сдел­ку Сав­вы с дья­во­лом, искус. Одна­ко всё же рус­ско­му чита­те­лю боль­ше извест­на тра­ге­дия вели­ко­го нем­ца и, конеч­но, роман «Мастер и Мар­га­ри­та» Миха­и­ла Бул­га­ко­ва. Все эти моти­вы мож­но уви­деть в новой немец­кой экра­ни­за­ции Андре­а­са Дре­зе­на, пред­став­лен­ной на фести­ва­ле Сине­мо­биль в Москве. Фильм, сле­ду­ет отме­тить, выпол­нен в жан­ре совре­мен­ной сказ­ки. Бога­тые деко­ра­ции, пря­нич­ные доми­ки, зна­ко­мые по всё тем же сказ­кам бра­тьев Гримм, и про­бле­мы насущ­ной совре­мен­но­сти сосу­ще­ству­ют в еди­ном пространстве.

Итак, Тим Талер (Arved Friese) поте­рял не толь­ко мать, но и отца (Bjarne Mädel). Одна­жды на иппо­дро­ме Тим зна­ко­мит­ся с очень стран­ным гос­по­ди­ном – баро­ном Трё­чем (Justus von Dohnányi). Тот, не сра­зу, но уго­ва­ри­ва­ет маль­чи­ка на пари – про­да­жу сме­ха вза­мен посто­ян­но­го выигрыша.

Барон Трёч управ­ля­ет всем, сидя в крес­ле про­стор­но­го офи­са круп­ной кор­по­ра­ции, изред­ка спус­ка­ясь на зем­лю греш­ную. Тем не менее, одно­му ему с тем­ны­ми дела­ми не спра­вит­ся. Вре­мя от вре­ме­ни в филь­ме появ­ля­ют­ся его под­руч­ные – мошен­ни­ки, пре­вра­ща­ю­щи­е­ся в мышей, когда того тре­бу­ет ситу­а­ция. То и дело они пыта­ют­ся «помочь» Тиму выжить в слож­ном реаль­ном мире – на деле же обма­ны­ва­ют и кра­дут день­ги (у маль­чи­ка же в кар­мане ока­зы­ва­ет­ся про­стая бума­га). Чем не мини-сви­та Волан­да? После соот­вет­ству­ю­щей «под­го­тов­ки» Тим согла­ша­ет­ся на пари, но даль­ше начи­на­ет­ся совсем иная исто­рия. Изна­чаль­но маль­чи­ка всё устра­и­ва­ет – он посто­ян­но выиг­ры­ва­ет и побеж­да­ет, при­но­ся солид­ные сум­мы выиг­ры­ша на иппо­дро­ме маче­хе и её род­но­му сыну. Но посто­ян­но жить лишь толь­ко с выиг­ры­шем, не имея воз­мож­но­сти улы­бать­ся и сме­ять­ся, ста­но­вит­ся всё тяже­лее и сложнее.

Надо ска­зать, что жерт­вой баро­на Трё­ча стал не толь­ко Тим. Его подруж­ка Ида (Jule Hermann), дочь про­дав­щи­цы в кон­ди­тер­ской, дабы «изба­вить­ся от косо­ла­по­сти» при­об­ре­ла вза­мен острое зре­ние, помо­га­ю­щее читать даже в тем­но­те. Прав­да, ост­рым ста­ла лишь физи­че­ская спо­соб­ность, сами «гла­за» пере­шли к иску­си­те­лю. Что же, сдел­ка баро­на Трё­ча не огра­ни­чи­лась одним лишь маль­чи­ком-сиро­той. Дет­ский непо­сред­ствен­ный смех, неза­мут­нен­ный и откры­тый взгляд на мир необ­хо­ди­мы пове­ли­те­лю тём­ных сил. Рас­тле­ние дет­ских неокреп­ших душ – его орга­ни­ка, заня­тие, смысл бытия.

Барон Трёч пред­ла­га­ет Тиму стать не толь­ко бога­тым и зна­ме­ни­тым (с соот­вет­ству­ю­щей совре­мен­ной реклам­ной рас­крут­кой, пози­ро­ва­ни­ем перед пуб­ли­кой вме­сте с детьми из при­ю­та), но и вла­сти­те­лем мира сего – от гор шоко­ла­да и бес­чис­лен­ных игру­шек до желез­ных дорог. В мире том, прав­да, не будет воз­мож­но­сти и вре­ме­ни для про­каз с «быв­ши­ми» дру­зья­ми (конеч­но, выби­рать, с кем Тиму общать­ся, будет решать сам барон).

Выбор – веч­ный и мучи­тель­ный выбор – меж­ду сла­вой и богат­ством, сме­хом и доб­ром – в фоку­се экра­ни­за­ции. А ещё – кра­соч­ная и очень внят­ная сати­ра на совре­мен­ное обще­ство потреб­ле­ния, а глав­ное – его иску­ше­ния – кра­соч­ные, заман­чи­вые, но совер­шен­но без­душ­ные. К сло­ву, по оцен­ке жюри немец­ко­го кино и медиа, экра­ни­за­ция при­зна­на «осо­бо цен­ной» – «фильм, как и само про­из­ве­де­ние Джейм­са Крю­са, дей­ствие кото­ро­го раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в 1920‑е годы, име­ет ярко выра­жен­ный соци­аль­ный посыл про­тив алч­но­сти и неуем­но­го потребления».

В конеч­ном ито­ге, Тим воз­вра­ща­ет смех и друж­бу в свою жизнь, отка­зы­ва­ясь не толь­ко от посто­ян­ных денеж­ных побед, но и от воз­мож­но­сти вла­деть миром, вер­нув не толь­ко свой зали­ви­стый род­ной смех, но и друж­бу. Впро­чем, Тим изна­чаль­но всё же был не настоль­ко довер­чив, поэто­му баро­ну Трё­чу при­шлось при­ло­жить нема­ло уси­лий, что­бы попы­тать­ся одер­жать побе­ду над Доб­ром в серд­це и душе маль­чи­ка (хотя искус дей­стви­тель­но был силен). Тим испы­та­ния выдер­жал, побрез­го­вав напо­сле­док даже «брил­ли­ан­то­вы­ми сле­зин­ка­ми» баро­на. Как и в любой сказ­ке, конец дол­жен быть спра­вед­ли­вым. Зло – нака­за­но (барон Трёч испа­ря­ет­ся, его под­руч­ным так­же – одна доро­га – исчез­нуть в небы­тии). Тиму же – жить в доме подруж­ки Иды и её мамы – про­дав­щи­цы в кон­ди­тер­ской – и, конеч­но, сме­ять­ся, сме­ять­ся и сме­ять­ся, ибо смех побеж­да­ет всё дья­воль­ское в этом мире.

Мари­на АБРАМОВА,

Фото – сайт film.ru

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