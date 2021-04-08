Фауст для детей

В новой экранизации философской сказки Джеймса Крюса «Тим Талер, или проданный смех», представленной на фестивале Синемобиль, нашлось место и сатире на общество потребления.
Произведение Джеймса Крюса хорошо известно в России еще со времен существования СССР. Повесть немецкого писателя была переведена в 1966 году, в 1981 экранизирована белорусским режиссером Леонидом Нечаевым. Главную отрицательную роль – барона Трёча (Чёрта – игра слов) – исполнил артист Павел Кадочников.
Фаустианский мотив в отечественной литературе и культуре, признаться, можно встретить не только в переводах Бориса Пастернака, Николая Холодковского или Валерия Брюсова уже упомянутой трагедии Гёте. «Повесть о Савве Грудцыне» – памятник древнерусской литературы XVII века – описывает сделку Саввы с дьяволом, искус. Однако всё же русскому читателю больше известна трагедия великого немца и, конечно, роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Все эти мотивы можно увидеть в новой немецкой экранизации Андреаса Дрезена, представленной на фестивале Синемобиль в Москве. Фильм, следует отметить, выполнен в жанре современной сказки. Богатые декорации, пряничные домики, знакомые по всё тем же сказкам братьев Гримм, и проблемы насущной современности сосуществуют в едином пространстве.
Итак, Тим Талер (Arved Friese) потерял не только мать, но и отца (Bjarne Mädel). Однажды на ипподроме Тим знакомится с очень странным господином – бароном Трёчем (Justus von Dohnányi). Тот, не сразу, но уговаривает мальчика на пари – продажу смеха взамен постоянного выигрыша.
Барон Трёч управляет всем, сидя в кресле просторного офиса крупной корпорации, изредка спускаясь на землю грешную. Тем не менее, одному ему с темными делами не справится. Время от времени в фильме появляются его подручные – мошенники, превращающиеся в мышей, когда того требует ситуация. То и дело они пытаются «помочь» Тиму выжить в сложном реальном мире – на деле же обманывают и крадут деньги (у мальчика же в кармане оказывается простая бумага). Чем не мини-свита Воланда? После соответствующей «подготовки» Тим соглашается на пари, но дальше начинается совсем иная история. Изначально мальчика всё устраивает – он постоянно выигрывает и побеждает, принося солидные суммы выигрыша на ипподроме мачехе и её родному сыну. Но постоянно жить лишь только с выигрышем, не имея возможности улыбаться и смеяться, становится всё тяжелее и сложнее.
Надо сказать, что жертвой барона Трёча стал не только Тим. Его подружка Ида (Jule Hermann), дочь продавщицы в кондитерской, дабы «избавиться от косолапости» приобрела взамен острое зрение, помогающее читать даже в темноте. Правда, острым стала лишь физическая способность, сами «глаза» перешли к искусителю. Что же, сделка барона Трёча не ограничилась одним лишь мальчиком-сиротой. Детский непосредственный смех, незамутненный и открытый взгляд на мир необходимы повелителю тёмных сил. Растление детских неокрепших душ – его органика, занятие, смысл бытия.
Барон Трёч предлагает Тиму стать не только богатым и знаменитым (с соответствующей современной рекламной раскруткой, позированием перед публикой вместе с детьми из приюта), но и властителем мира сего – от гор шоколада и бесчисленных игрушек до железных дорог. В мире том, правда, не будет возможности и времени для проказ с «бывшими» друзьями (конечно, выбирать, с кем Тиму общаться, будет решать сам барон).
Выбор – вечный и мучительный выбор – между славой и богатством, смехом и добром – в фокусе экранизации. А ещё – красочная и очень внятная сатира на современное общество потребления, а главное – его искушения – красочные, заманчивые, но совершенно бездушные. К слову, по оценке жюри немецкого кино и медиа, экранизация признана «особо ценной» – «фильм, как и само произведение Джеймса Крюса, действие которого разворачивается в 1920‑е годы, имеет ярко выраженный социальный посыл против алчности и неуемного потребления».
В конечном итоге, Тим возвращает смех и дружбу в свою жизнь, отказываясь не только от постоянных денежных побед, но и от возможности владеть миром, вернув не только свой заливистый родной смех, но и дружбу. Впрочем, Тим изначально всё же был не настолько доверчив, поэтому барону Трёчу пришлось приложить немало усилий, чтобы попытаться одержать победу над Добром в сердце и душе мальчика (хотя искус действительно был силен). Тим испытания выдержал, побрезговав напоследок даже «бриллиантовыми слезинками» барона. Как и в любой сказке, конец должен быть справедливым. Зло – наказано (барон Трёч испаряется, его подручным также – одна дорога – исчезнуть в небытии). Тиму же – жить в доме подружки Иды и её мамы – продавщицы в кондитерской – и, конечно, смеяться, смеяться и смеяться, ибо смех побеждает всё дьявольское в этом мире.
Марина АБРАМОВА,
Фото – сайт film.ru