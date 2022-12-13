Радио ВЕРА представила цикл видеофильмов «Места и люди. Крым» – живая история благословенной земли

На Радио ВЕРА уже много лет выходит программа «Места и люди» - глубокие и проникновенные аудиорассказы об увлекательных путешествиях и необыкновенных встречах, о святых и святынях, об истории и современности, о том, что нас окружает и формирует наше мировоззрение.

В 2022 году при поддержке Фонда Президентских грантов впервые были выпущены видеоверсии этой программы – «Места и люди. Крым». Автором, ведущей и режиссером выступила Юлия Бочарова. В сотрудничестве с Радио ВЕРА она создала четыре удивительных, красивейших фильма о важных местах и прекрасных людях Крыма.

Место действия фильмов выбрано неслучайно, ведь Крымский полуостров является древнейшей землей, куда в первые века нашей эры принёс благую весть апостол Андрей Первозванный. На этой земле князь Владимир крестил святую Русь, и с тех пор Крым становится колыбелью Православия. Перед нами оживает история. Места, поражающие своей красотой и люди, которые сегодня хранят православную веру.

Продюсер фильмов, заместитель главного редактора Радио ВЕРА, Арсений Федоров рассказывает: «С Юлей Бочаровой мы знакомы давно и много работали вместе. Её фильм «Ласточки Христовы» меня очень впечатлил. Поэтому, когда у нас появилась идея и возможность сделать фильмы – видеоверсии программы «Места и люди» – о Крыме, мы на Радио ВЕРА сразу предложили Юле взяться за этот проект. Крым для неё – родная земля, здесь её корни. А когда автору близка тема, о которой он говорит, произведение получается особенно ярким. Работа над фильмами шла почти год. Время съёмок было наполнено удивительными событиями и встречами. Красота Крымской земли, её святыни и удивительные люди – э то главные составляющие фильмов. Мне кажется, что автору и режиссеру, Юле Бочаровой, удалось предать основные особенности этих мест. Во время просмотра то захватывает дух, то подкатывают слёзы, то сердце наполняется детским восторгом. И, главное, хочется обязательно побывать в этих удивительных местах и пообщаться с этими прекрасными людьми».

В фильме происходит много встреч, и в каждом кадре мы можем ощутить, что слова собеседников проникнуты чистотой и любовью к людям, к Богу и к своей родной земле. Истинная мудрость передаётся зрителям и в наставлении старца Илия (Ноздрина), фрагменты неожиданной встречи и общения с ним на крымской земле есть в одном из фильмов «Места и люди. Крым». «Есть Бог, есть истина, есть действительно жизнь вечная. Поэтому и всё, что мы хотим хорошего, открывается в Боге, всё нам говорит Господь. Будешь правду говорить – и спасёшься, будешь жить по совести – спасёшься, будешь честно поступать – спасёшься. Всё, что христианство говорит, то есть спасение. Ведь наша православная вера говорит то, что действительно говорит Господь!»

Видеофильмы серии «Места и люди. Крым» можно посмотреть на сайте радиовера.ру, на официальных страницах социальных сетей радиостанции ВКонтакте и Одноклассники, на YouTube и RuTube каналах Радио ВЕРА, а также данные программы доступны в формате аудиоверсий, которые выходят в радиоэфире Радио ВЕРА 100,9 FM.

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