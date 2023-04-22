Ди-джей Иван Мартин и Сергей Аморалов рассказали о новом совместном музыкальном проекте — Rebus United

Солист «Отпетых Мошенников» Сергей Аморалов и ди-джей Иван Мартин рассказали о новом совместном музыкальном проекте - Rebus United.

Rebus United — это проект, который объединяет двух продюсеров и ди-джеев – Сергея Аморалова и Ивана Мартина. Многие годы знакомства и сотрудничества по разным музыкальным проектам привели к решению создать дуэт в 2022-ом году. На сегодняшний день Rebus United – это новое имя в сфере транса, но каждый из участников проекта имеет богатый опыт в мире электронной и популярной музыки.

Иван Мартин подписывал контракты с Warner Music, Sony Music, Universal Music, сотрудничал с Ministry Of Sound и др. Получил известность, благодаря совместным трекам с Jay Sean, Сергеем Лазаревым, Леной Катиной (t.A.T.u.), Bebe, Inusa Dawuda, Deepcentral и др. Так же был ведущим популярного радио-шоу «Club Sound» на Love Radio. Сергей Аморалов солист, музыкальный продюсер, соавтор и фронтмен популярной группы «Отпетые Мошенники».

– Как вы пришли к идее создания проекта?

Сергей: Я проводил отпуск с женой в Амстердаме и так совпало, что в это время Иван со своей девушкой тоже были там. Это мы выяснили созвонившись. Конечно же встретились и отлично провели время в местных барах и клубах. Обсуждая все подряд, мы так же много говорили о музыке, новых технологиях и перспективах развития музыкальной сферы в целом.

Иван: Да, и на следующий день приехали в одну из местных студий звукозаписи поработать над чем-то новым. Мы туда приезжали и в следующие несколько дней. Так появился трек Atlas, который впоследствии стал дебютным синглом Rebus United. Это вдохновило на создание нового проекта.

– Какие мировые имена оказали наибольшее влияние на вас?

Иван: Я много черпаю вдохновения у таких транс-артистов, как Infected Mushroom, Astrix и Vini Vici. Но также люблю экспериментировать и включать в наши треки нетрадиционные элементы.



Сергей: Я также ценю творчество Infected Mushroom и Astrix, и, конечно же, таких классиков транса, как Armin van Buuren и Paul Oakenfold. А что касается нетрадиционных элементов, то это ярко видно в нашем сингле Who Gotta Fun. Это экспериментальная студийная работа. Симбиоз мощных гитарных рифов, энергичной читки текста и прогрессивного электронного звучания.

Иван: Да, сингл по настоящему взрывной. Вдохновением к написанию этого трека, помимо перечисленных, послужили еще и монстры рока.

– Что планируете в будущем?

Сергей: Мы собираемся выпустить альбом в конце текущего года. Работа в студии над треками уже сейчас идет полным ходом. Совсем недавно состоялась премьера сингла «Who Gotta Fun?!».

Иван: Мы так же планируем дать более активный концертный график, участвуя в большем количестве фестивалей и клубных мероприятий.

Основная цель проекта - создание качественных музыкальных композиций и организация выступлений на национальном и международном уровнях. Ребята уже успели выпустить несколько синглов в рамках своего нового проекта и получили хорошие отзывы от коллег, критиков и слушателей. Они уверены, что Rebus United будет успешным и перспективным проектом, который поможет развивать транс музыку.

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