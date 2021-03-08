Церемония награждения Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» пройдёт 18 марта!

Самое ожи­да­е­мое собы­тие мира сфе­ры beauty&health – оче­ред­ная, XVIII цере­мо­ния вру­че­ния пре­мии в обла­сти кра­со­ты и здо­ро­вья «Гра­ция» состо­ит­ся 18 мар­та это­го года. В этот раз она будет про­хо­дить в цен­тре Моск­вы, в MOSCVICH EVENT HALL, одной из луч­ших пло­ща­док, где про­хо­дят мно­гие раз­вле­ка­тель­ных меро­при­я­тия и вече­рин­ки.

Пре­мия «Гра­ция», учре­жден­ная в 2004 году, на сего­дняш­ний день явля­ет­ся одной из самых пре­стиж­ных наград в сфе­ре beauty&health. Пре­мия Гра­ция — это гран­ди­оз­ное и мас­штаб­ное меро­при­я­тие, а завет­ная ста­ту­эт­ка, кото­рой награж­да­ют­ся лау­ре­а­ты, ста­ла сим­во­лом все­об­ще­го при­зна­ния ее обла­да­те­ля. Гра­ция дослов­но пере­во­дит­ся с латы­ни как кра­со­та, пре­лесть, изящество.

Вру­че­ние пре­мии «Гра­ция», явля­ясь не толь­ко про­фес­си­о­наль­ным, но и свет­ским меро­при­я­ти­ем, каж­дый год соби­ра­ет мно­же­ство звезд­ных участ­ни­ков и зри­те­лей. Сре­ди гостей цере­мо­нии мож­но встре­тить как име­ни­тых вра­чей, состав­ля­ю­щих эли­ту эсте­ти­че­ской меди­ци­ны, пред­ста­ви­те­ли кос­ме­ти­че­ских брен­дов, сало­нов кра­со­ты, Spa сало­нов, так и пред­ста­ви­те­лей шоу-биз­не­са и кино­ин­ду­стрии, зна­ме­ни­тых спортс­ме­нов, вид­ных дея­те­лей поли­ти­ки, куль­ту­ры и искус­ства, извест­ных писа­те­лей и жур­на­ли­стов. Пре­стиж­ный кон­курс широ­ко осве­ща­ет­ся спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ны­ми и обще­ствен­ны­ми сред­ства­ми мас­со­вой информации.

Maxim Zavidia

Веду­щи­ми цере­мо­нии будут певец, вока­лист, участ­ник Евро­ви­де­ния 2016 и 2018, участ­ник мно­гих музы­каль­ных шоу и кон­кур­сов Maxim Zavidia и лау­ре­ат мно­гих пре­мий и кон­кур­сов кра­со­ты Анна Малиновская.

Анна Мали­нов­ская

В про­грам­ме цере­мо­нии награж­де­ния при­мут участия:

Свет­ла­на Лаза­ре­ва — Совет­ская, рос­сий­ская певи­ца, веду­щая. В тече­ние шести лет она была солист­кой зна­ме­ни­то­го ансам­бля «Синяя пти­ца». Мно­гие пом­нят эту артист­ку в роли веду­щей теле­ви­зи­он­ной про­грам­мы «Утрен­няя поч­та». Свет­ла­ну Лаза­ре­ву пуб­ли­ка хоро­шо пом­нит по бес­смерт­ным хитам «Лавоч­ка» и «Тель­няш­ка».

груп­па «ПРОПАГАНДА» — Груп­па «Про­па­ган­да» пол­но­стью меня­ет фор­мат груп­пы и пере­за­пус­ка­ет­ся с чисто­го листа! Теперь это моло­деж­ная, дерз­кая и драй­во­вая R‑pop коман­да с новым сти­лем и зву­ча­ни­ем, с при­це­лом на ауди­то­рию тиней­дже­ров, про­дол­жа­ю­щая вайб, с кото­рым груп­па «Про­па­ган­да» начи­на­ла в 2001‑м году в лице деву­шек-под­рост­ков. В резуль­та­те тща­тель­но­го отбо­ра, в груп­пе появи­лись 3 новых, ярких кри­стал­ла. Новы­ми участ­ни­ца­ми груп­пы ста­ли: Софа, Ангел и Даша – талант­ли­вые, амби­ци­оз­ные и пер­спек­тив­ные 15-лет­ние школь­ни­цы. Не смот­ря на свой юный воз­раст, в копил­ке каж­дой мно­го­чис­лен­ные побе­ды и при­зы на меж­ду­на­род­ных и все­рос­сий­ских вокаль­ных кон­кур­сах, уча­стие в теле­ви­зи­он­ных шоу, музы­каль­ных про­ек­тах и эст­рад­ных коллективах.

певец DANTE — попу­ляр­ный артист, автор и испол­ни­тель сво­их песен, ком­по­зи­тор и аран­жи­ров­щик. Сво­и­ми пес­ня­ми «Под Кожу», «Не про­буй» и «Неоди­на­ко­во» DANTE заявил о себе, как об арти­сте, заво­е­вав огром­ную ауди­то­рию, как в Рос­сии, так и в стра­нах СНГ. Недав­но артист выпу­стил свою новую пес­ню «Серд­це», кото­рая с пер­вых минут про­слу­ши­ва­ния обре­ла надеж­ное место не толь­ко в серд­цах слу­ша­те­лей, но и чар­тах радиостанций.

певец Дмит­рий Несте­ров — певец, веду­щий, автор песен,победитель кон­кур­са Аллы Бори­сов­ны Пуга­че­вой «Алла ищет таланты»,участник теле­про­ек­та Голос‑7, Пре­мия теле­ка­на­ла RU.TV Бела­русь «ЛУЧШЕЕ МУЖСКОЕ ВИДЕО 2018» за клип «Футбол»,телеведущий ВГТРК, лау­ре­ат «Эх, Раз­гу­ляй» радио Шан­сон в СК Олим­пий­ский, а так­же теле­вер­сии на Пер­вом Кана­ле, Посол Доб­рой Воли «МосВо­лон­тер» Пра­ви­тель­ства Москвы.

Роман Штайн — про­сто парень с гита­рой. Если гово­рить откро­вен­но, у него нет ниче­го, кро­ме музы­ки. Так сло­жи­лась судь­ба, что в дет­стве маль­чик стал сиро­той, и в те момен­ты, когда он чув­ство­вал себя совер­шен­но оди­но­ким, твор­че­ство ста­но­ви­лось его убе­жи­щем. Он все­гда увле­кал­ся музы­кой, но ходить в музы­каль­ную шко­лу у Ромы не было воз­мож­но­сти. В тече­ние шести лет учил­ся в кадет­ском кор­пу­се. В то вре­мя буду­щий певец думал, что с музы­кой мож­но рас­про­щать­ся, но тяга к искус­ству пере­бо­ро­ла жиз­нен­ные обсто­я­тель­ства. Рому слож­но назвать пай-маль­чи­ком, за дра­ку его исклю­чи­ли из учеб­но­го заве­де­ния и не извест­но, чем закон­чи­лась бы его исто­рия, если бы не при­гла­ше­ние снять­ся в филь­ме «Эки­паж». С это­го момен­та судь­ба нача­ла выстра­и­вать­ся в цепоч­ку дей­ствий, кото­рые при­ве­ли моло­до­го чело­ве­ка к дебют­но­му син­глу «Горя­чо».

Участ­ни­ки Тик-ток дома WOW HOUSE — каж­дый из ребят WOW HOUSE явля­ет­ся попу­ляр­ным бло­ге­ром и име­ет боль­шую ауди­то­рию в попу­ляр­ной соц­се­ти Тик-Ток, и дру­гие арти­сты и звез­ды эст­ра­ды, диджеи радиостанций.

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