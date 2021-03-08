Церемония награждения Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» пройдёт 18 марта!

Самое ожидаемое событие мира сферы beauty&health – очередная, XVIII церемония вручения премии в области красоты и здоровья «Грация» состоится 18 марта этого года. В этот раз она будет проходить в центре Москвы, в MOSCVICH EVENT HALL, одной из лучших площадок, где проходят многие развлекательных мероприятия и вечеринки.
Премия «Грация», учрежденная в 2004 году, на сегодняшний день является одной из самых престижных наград в сфере beauty&health. Премия Грация — это грандиозное и масштабное мероприятие, а заветная статуэтка, которой награждаются лауреаты, стала символом всеобщего признания ее обладателя. Грация дословно переводится с латыни как красота, прелесть, изящество.
Вручение премии «Грация», являясь не только профессиональным, но и светским мероприятием, каждый год собирает множество звездных участников и зрителей. Среди гостей церемонии можно встретить как именитых врачей, составляющих элиту эстетической медицины, представители косметических брендов, салонов красоты, Spa салонов, так и представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии, знаменитых спортсменов, видных деятелей политики, культуры и искусства, известных писателей и журналистов. Престижный конкурс широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации.
Maxim Zavidia
Ведущими церемонии будут певец, вокалист, участник Евровидения 2016 и 2018, участник многих музыкальных шоу и конкурсов Maxim Zavidia и лауреат многих премий и конкурсов красоты Анна Малиновская.
Анна Малиновская
В программе церемонии награждения примут участия:
Светлана Лазарева — Советская, российская певица, ведущая. В течение шести лет она была солисткой знаменитого ансамбля «Синяя птица». Многие помнят эту артистку в роли ведущей телевизионной программы «Утренняя почта». Светлану Лазареву публика хорошо помнит по бессмертным хитам «Лавочка» и «Тельняшка».
группа «ПРОПАГАНДА» — Группа «Пропаганда» полностью меняет формат группы и перезапускается с чистого листа! Теперь это молодежная, дерзкая и драйвовая R‑pop команда с новым стилем и звучанием, с прицелом на аудиторию тинейджеров, продолжающая вайб, с которым группа «Пропаганда» начинала в 2001‑м году в лице девушек-подростков. В результате тщательного отбора, в группе появились 3 новых, ярких кристалла. Новыми участницами группы стали: Софа, Ангел и Даша – талантливые, амбициозные и перспективные 15-летние школьницы. Не смотря на свой юный возраст, в копилке каждой многочисленные победы и призы на международных и всероссийских вокальных конкурсах, участие в телевизионных шоу, музыкальных проектах и эстрадных коллективах.
певец DANTE — популярный артист, автор и исполнитель своих песен, композитор и аранжировщик. Своими песнями «Под Кожу», «Не пробуй» и «Неодинаково» DANTE заявил о себе, как об артисте, завоевав огромную аудиторию, как в России, так и в странах СНГ. Недавно артист выпустил свою новую песню «Сердце», которая с первых минут прослушивания обрела надежное место не только в сердцах слушателей, но и чартах радиостанций.
певец Дмитрий Нестеров — певец, ведущий, автор песен,победитель конкурса Аллы Борисовны Пугачевой «Алла ищет таланты»,участник телепроекта Голос‑7, Премия телеканала RU.TV Беларусь «ЛУЧШЕЕ МУЖСКОЕ ВИДЕО 2018» за клип «Футбол»,телеведущий ВГТРК, лауреат «Эх, Разгуляй» радио Шансон в СК Олимпийский, а также телеверсии на Первом Канале, Посол Доброй Воли «МосВолонтер» Правительства Москвы.
Роман Штайн — просто парень с гитарой. Если говорить откровенно, у него нет ничего, кроме музыки. Так сложилась судьба, что в детстве мальчик стал сиротой, и в те моменты, когда он чувствовал себя совершенно одиноким, творчество становилось его убежищем. Он всегда увлекался музыкой, но ходить в музыкальную школу у Ромы не было возможности. В течение шести лет учился в кадетском корпусе. В то время будущий певец думал, что с музыкой можно распрощаться, но тяга к искусству переборола жизненные обстоятельства. Рому сложно назвать пай-мальчиком, за драку его исключили из учебного заведения и не известно, чем закончилась бы его история, если бы не приглашение сняться в фильме «Экипаж». С этого момента судьба начала выстраиваться в цепочку действий, которые привели молодого человека к дебютному синглу «Горячо».
Участники Тик-ток дома WOW HOUSE — каждый из ребят WOW HOUSE является популярным блогером и имеет большую аудиторию в популярной соцсети Тик-Ток, и другие артисты и звезды эстрады, диджеи радиостанций.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.