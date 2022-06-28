Chess & Jazz 2022 в саду «Эрмитаж»

30-31 июля 2022 года в московском саду «Эрмитаж» пройдет третий фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. На один уикенд зелёный оазис в центре столицы превратится в джазовую гостиную под открытым небом, где каждый сможет сыграть шахматную партию с гроссмейстерами мирового уровня и просто насладиться летним днем. Организаторы создадут магическую обстановку, наполненную хорошей музыкой и интеллектуальными упражнениями!

На главной сцене Chess & Jazz выступят Леонид Агутин, Feduk с джазовой программой, Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха МС, Pompeya, другдиджея и «нееет, ты что».

Kito Jempere Orchestra – специальный проект фестиваля Chess & Jazz. Под руководством Kito Jempere, группы продюсера и композитора Кирилла Сергеева, соберется All Stars Band – настоящий живой оркестр, в котором примут участие приглашенные артисты. Только для гостей фестиваля Kito Jempere Orchestra сыграет знаковые джазовые (и не только!) композиции и песни поколений.

Как всегда, особое место в расписании фестиваля займет шахматная программа, подготовленная в этом году при поддержке «Точки» – банка для амбициозных и смелых. За шахматным столом в Chess Village by Точка каждый сможет отточить свои навыки стратегии и нестандартного мышления, поучаствовать в турнире и сеансе одновременной игры с гроссмейстером.

Гости смогут непринужденно отдохнуть и насладиться коктейлями, а также выдержанным одиннадцатилетним коньяком от партнера фестиваля «Коктебель», старейшего коньячного дома России. Не обойдется и без авторской подборки ресторанных проектов от Александра Сысоева.

Лекционную программу фестиваля представит Дзен, спикеры и гости пространства будут анонсированы на сайте фестиваля.

Партнёром фестиваля станет Яндекс Маркет с интерактивной зоной модного пространства «Универмаг», которая будет посвящена поддержке локальных брендов и концептуальных дизайнеров.

В последние выходные июля Chess & Jazz вновь станет центром притяжения единомышленников, поклонников джаза и шахмат, интеллектуальных игр и душевного общения. «В этом году Сhess & Jazz — это терапия искусством, звуком, природой парка и бережно собранными людьми. Два дня, которые наполнят сердца, чтобы после фестиваля идти в повседневный, нефестивальный мир с новыми идеями и силами», – заявляют организаторы в манифесте фестиваля этого года.

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