Показ модного российского дизайнера Надежды Шибиной прошёл на Тверской с успехом!

25 июня на открытой площадке Тверская с большим успехом прошёл показ модного российского дизайнера Надежды Шибиной. Показ проходил в рамках Московской Недели Моды, организатором которого является Фонд Моды при поддержке Правительства Москвы.

Коллекция Надежды «Обратный отсчет» была отобрана экспертным советом среди 900 заявок на участие, поступивших из 79 городов.

Бренду SHIBINA уже больше четырёх лет. Его основная концепция – Сказка в Мире Моды.

«Коллекция необычная, даже немного космическая. Все луки отличает многослойность и наличие большого количества движений – тканей, лент, структур, поэтому при проходке моделей образ начинает жить и дышать», – говорит дизайнер о своей коллекции.

Надежда начинала с разработки дизайна и пошива школьной формы. Потом увлеклась фотографией и стала признанным мастером в этой сфере. Из-под её объектива вышли замечательные снимки Кристины Орбакайте, Нонны Гришаевой, Армена Джигарханяна, Лизы Арзамасовой, Марины Газмановой и многих других творческих людей.

Надежде захотелось «оживить» свои фотоработы, и, будучи профессиональным дизайнером, она стала создавать сказочные коллекции. Они тут же вышли на самые известные подиумы страны. Её бренд дважды открывал Mercedes-Benz Fashion Week, трижды выигрывал в номинации «Лучшее Fashion Show» на Estet Fashion Week. В этом году бренд третий раз был представлен на Московской Неделе Моды.

Среди гостей и участников показа на Московской Неделе Моды можно было увидеть Наталью Гулькину, Константина Кожевникова, Никиту Мусатова. Посетил показ Президент Союза дизайнеров Москвы Андрей Чечёткин.

Партнёром показа выступила компания инновационных продуктов красоты и здоровья Aurum Queen.

Надежда особо отметила организатора мероприятия: «Благодаря Московской Неделе Моды большое количество российских дизайнеров смогли представить свои работы. Показы проходили на разных, потрясающих площадках. После долгого перерыва – это как глоток свежего воздуха, который мы очень долго ждали».

Пусть эстетики и красоты в этом мире будет больше!

Фото – Алексей СИЛИН (@kavalerist12)

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