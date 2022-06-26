Четвертый день Московской недели моды открыл публике еще больше новых имен и запомнился благодаря нескольким зрелищным показам и обширной программе мероприятия.

Гости «Зарядья» в четверг увидели коллекции брендов Industry, EQ.ONA, DISOBEDIENCE, BITTE_RUHE, Osipova Dasha, STUDIO 29, VESTIAIRE и White Crow. Показ AKHMADULLINA, прошел в живописном месте – на Москворецкой набережной в «Зарядье». В Большом амфитеатре парка провела свое подиумное шоу Академия брендинга и дизайна METRICS. Мероприятие собрало большую аудиторию, как и все остальные студенческие показы.

Долгожданное событие: в «Зарядье» открылись два маркета – на паркинге при участии онлайн-платформы для локальных брендов LCLS.RU и в Северном тоннеле. Свою одежду, обувь, аксессуары представили больше 100 локальных брендов. 24 июня открылся маркет в торговой галерее Seasons. Посетить его можно каждый день до 26 июня, часы работы – с 10:00 до 22:00. В списке брендов-участников – THE ROBE, BeriBegi, Floret Moscow, DISOBEDIENCE, lab и другие.

Полным событий был четвертый день мероприятия на ВДНХ: коллекции здесь показали Aleksandr Nevskiy Designer, ARKHIPOVA.MOSCOW, GRUSHA.BRAND, Denis Detalov, PASESHNIC, Paulain. На площадке возле фонтана «Дружба народов» шел коллективный показ с участием 13 российских марок: Combez.lab, Ura, 8point2, Alla Selitskaya, Egorova_style, MOKSI, MIR CASHMERE, LULO одежда для дома и отдыха, STILLO, бренд NS от дизайнера Наталья Советская, Vermary, ISSUE и LACRIMOSA.BRAND. Показ прошел под живое выступление певицы Сюзанны.

Показ, вдохновленный русской культурой, состоялся этим вечером на площади Революции. Также на Тверской площади прочитали лекции Юлия Музыка (RUSTRENDS) и Игорь Чапурин.

Движение «Большая перемена» провело презентацию детских концепций для капсульных коллекций одежды в Медиацентре парка «Зарядье».

В четвертый день Московской недели моды свои коллекции в «Зарядье» показали:

Академия брендинга и дизайна METRICS

Онлайн-академия брендинга и дизайна Metrics основана дизайнером Екатериной Асламовой в 2017 году. Академия охватывает людей из 45 стран и 170 городов по всему миру. Metrics — это полноценное погружение в модный бизнес и формирование профессионального fashion-сообщества. Именно показом выпускников академии открывался четвертый день Московской недели моды. Молодые дизайнеры продемонстрировали свои капсулы женской одежды. Были как ультраженственные, объемные, яркие платья с воланами, так и этнические образы, дополненные тюрбанами и крупными бусами. Например, молодой бренд Stunase поэкспериментировал над формой вечерних платьев, сделав акцент на груди и украсив моделей авангардными головными уборами. Maison de Lusy показал черные брючные костюмы со сложными рукавами и пудровые асимметричные платья. А капсула Natalia Vladi стала праздником цвета: сочетания зеленого с фуксией или оранжевого с голубым не могли остаться незамеченными.

Industry (Ростов-на-Дону)

В работе над новой коллекцией бренд Industry продолжил исследовать современное видение женственности. Лейтмотивом стала эстетика природы. Прямые линии и глянцевая текстура шелка длинных платьев олицетворяли стихию воды, мощную и одновременно спокойную. Флористические принты и ключевой красный цвет вторили идеям гармонии и в то же время яркой индивидуальности. Модели воплотили естественную женскую красоту, которая выражалась в свободе проявления себя. Industry продемонстрировал комфортную одежду с женственными силуэтами: струящиеся юбки, универсальные и практичные платья-рубашки с акцентами на талии, а контрастные отстрочки, принты и комбинации цвета послужили лаконичным декором.

EQ.ONA

Новая коллекция «Загадка Востока» бренда EQ.ONA – это простые, лаконичные формы, идеальные цветовые сочетания и женственный силуэт, подчеркивающий достоинства фигуры. Современные тренды тесно переплелись с ненавязчивыми элементами, отсылающими к китайской и японской культуре. Пальто и жакеты из шерсти и кашемира, яркие тренчи, а также шелковые костюмы благородных черных, белых и перламутровых оттенков органично вписываются в женский гардероб. Восточные узоры, напоминающие традиционную акварель Китая и Японии, дополнили образы.

DISOBEDIENCE (Санкт-Петербург)

Еще один молодой бренд из северной столицы DISOBEDIENCE показал коллекцию на подиуме в парке «Зарядье». Получилось настоящее шоу, которое начиналось с танца и заканчивалось им. Под динамичную музыку выходили модели, которые продемонстрировали мужскую и женскую уличную одежду: худи, футболки с актуальными надписями и принтами, карго, бомберы и платья с оголенными плечами. Цветовая гамма двуцветная: черный и хаки. Игра с формой, фактурой и декором позволила создать хулиганские комплекты в стиле панк и передать эстетику уличной моды.

BITTE_RUHE

Одной из главных задач бренда BITTE_RUHE является популяризация разумного потребления и принципов медленной моды/слоу фешн. Бренд не выпускает систематически новые коллекции, а точечно увеличивает уже существующий модельный ряд, расширяя ассортимент. В одежде бренда уживаются отсылки на восток, запад, юг, север, к эпохе ренессанса и 70-х. Это отражает философию дизайнера Ксении Кудряшовой, которая не загоняет творчество в рамки одной темы. Несмотря на разные фактуры, формы и цвета в показе прослеживалась связующая нить: удобные феминные образы для современной женщины. Свитшоты с выраженной линией бюста, комбинезоны с контрастными лифами, стеганые платья и корсеты, подчеркивающие грудь, все свободно, но при этом женственно.

Osipova Dasha

Жизнерадостная коллекция бренда Osipova Dasha пестрела сочными цветами и слегка инфантильными принтами. Открывала показ модель в салатовом платье А-образного кроя с крупными сердцами, а закрывала шоу модель в темно-синем платье с мультипликационными пчелами. Легкости и невесомости добавляли аксессуары: соломенные шляпы канотье и дутые салатовые сумки. Полосатые сарафаны с контрастным белым краем сменялись платьями с отложными воротничками. Яркие сочетания, некоторая наивность стали главной идеей показа бренда в этом сезоне Московской недели моды.

AKHMADULLINA

На Москворецкой набережной в парке «Зарядье» состоялся показ специальной коллекции AKHMADULLINA. Основательница бренда Алена Ахмадуллина обратилась к любимой теме русского костюма, чтобы интегрировать традиции в повседневную жизнь. Дизайнер использовала в коллекции элементы традиционного кроя и характерных элементов декора, представив их современную интерпретацию. Лейтмотивом коллекции стал русский объем. Алена гипертрофировала его и представила воздушные силуэты в сдержанной пастельной гамме с вышивкой крестиком в карамельных оттенках. Для этого традиционные флоральные мотивы были переложены на пиксели и выполнены в современной технике объемной вышивки в один цвет. Наряду с объемом присутствовала техника стежки и лоскутного шитья, которую можно было наблюдать в исполнении простеганных жакетов-телогреек, костюмов и шуб. Кроме того, в коллекции было много теплых вязаных фактур, яркость цвета нарастала по мере выхода моделей. Неизменные косы и кокошники в актуальной розовой гамме дополняли образы.

STUDIO 29

Название коллекции «Вид сверху» московского бренда одежды STUDIO 29 навеяно пейзажами, которые видно из иллюминатора самолета. Дизайнер Таня Фомичева переосмыслила изображения мозаичных ландшафтов полей, верхушек деревьев, мощных форм гор и холмов, стройных рядов сел и городов и извилистых линий русел рек. Все это нашло отражение в новой коллекции одежды для женщин: насыщенные цвета, фактура материалов, фурнитура, конструктивные линии и силуэты. Однотонные и клетчатые пальто отсылали к бескрайним природным ландшафтам. Брючные костюмы и лонгсливы с извилистыми линиями, словно русла реки, облегали тело моделей. Трикотаж в полоску вызывал ассоциации с линией горизонта. Дополняли эти образы тщательно подобранные аксессуары: шапки, шарфы, капоры. Впервые бренд выпустил сумку, выполненную из плащевой ткани в трех цветах сезона, которую также представил во время показа. Уже с 1 августа коллекция «Вид сверху», представленная на Московской неделе моды, будет доступна для покупателей.

VESTIAIRE

Бренд VESTIAIRE, созданный в Париже в 2014 году, выбрал своей главной задачей создать базовый гардероб вне времени. Новая коллекция «Кутюр на каждый день» отсылает к характерной роскоши знаковых моделей 50-х и 60-х, к их архитектурному монументализму, сложному крою. При этом модели адаптированы под современный ритм, в котором женщине необходимо ощущать комфорт в течение всего дня и выглядеть актуально вне зависимости от ситуации. Драпировка спортивных брюк выполнена из водоотталкивающей тафты, в легких топах использован жаккард, а в свитшотах – благородный креп. Акцентом стали сочетания сложных фактур и оттенков благородных цветов, таких как нюд, ваниль, беж и черный.

White Crow

Закрывал четвертый день Московской недели моды на площадке парка «Зарядье» московский бренд White Crow, придерживающийся японской эстетики. Для этого бренда характерны минимализм, простые формы, линии, лаконичные цвета и текстуры тканей. Это соответствует девизу дизайнеров Наты и Антона: «Покоясь в моменте — находись здесь и сейчас». Комфорт первичен, одежда должна быть удобной. Коллекция для мужчин и женщин, в которой самобытность подчеркивалась благодаря полигональному дизайну принтов и тщательно подобранной фурнитуре. Плащи, тренчи, белые и черные футболки, укороченные брюки не выглядели скучно за счет игры с формой и пропорциями. Еще одной отличительной чертой бренда White Crow является бережное отношение к клиенту, вся одежда проходит тщательное тестирование, прежде чем поступить в продажу.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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