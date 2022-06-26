Модели Надежды Ламановой и Веры Мухиной на фестивале «Модная столица»

В ее нарядах ходили царские особы и Лиля Брик, вместе с автором легендарной статуи «Рабочий и колхозница» Верой Мухиной они создали альбом «Искусство в быту» и получили Гран-при «за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением» в 1925 году на Международной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже, 40 лет она разрабатывала платья для Московского художественного театра. Все это о Надежде Ламановой. Познакомиться с работами легендарного дизайнера, а также увидеть платья Веры Мухиной в дни фестиваля «Модная столица», который проходит в рамках Московской недели моды, можно на Чистопрудном, Рождественском и Цветном бульварах.

В 1885 году в возрасте 24 лет Ламанова открыла на Тверском бульваре в Москве свою первую мастерскую, которая довольно быстро стала популярной. До революции в платьях Ламановой ходили и царская семья, и представители аристократии, и известнейшие артисты. В ее нарядах были гости самого роскошного в истории Императорского Дома Романовых костюмированного маскарада – «Русского бала» в Зимнем дворце 1903-го года.

На Чистопрудном бульваре собраны реконструкции платьев Надежды Ламановой, выполненные по фотографиям и картинам дореволюционной поры. Можно, например, рассмотреть платье, которое изображено на картине Константина Сомова «Портрет Ефимии Павловны Носовой», хранящейся в Третьяковской галерее, вечернего платья из плотного белого шелка и шифона, отделанного белым шелком и серебряной нитью растительного орнамента в стиле модерн, или бального платья из тюля и машинного кружева с бисером и стеклярусом, имитирующими полудрагоценные камни. Эти и многие другие работы на столичных бульварах представлены культурно-просветительским фондом «Магия Моды». Есть здесь и реконструкция платья из красного шифона, вышитого пайетками, которое было создано специально для легендарной актрисы Алисы Коонен. Ну а особое внимание стоит обратить на подлинные шелковое бальное платье, инкрустированное вышитым тюлем, мелким цветочным орнаментом из шелка и металлизированных нитей, и платье из тюля, расшитое пайетками и бисером, со вставкой и манжетами из французского кружева шантильи цвета экрю (что напоминающее кофе с молоком). Оба платья находятся в частной коллекции и, если верить легенде, были куплены в Доме моды Надежды Ламановой.

На Рождественском бульваре гостей ждет реконструкция театрального костюма по эскизу Веры Мухиной – древнегреческая тога, накидка и головной убор в виде короны. А еще здесь можно увидеть одну из самых ярких ее моделей из первого и единственного выпуска советского журнала мод «Ателье», который вышел в 1923 году, — пышную юбку-тюльпан с декоративными складками на кринолине, красную шляпу с широкими полями и трость.

Продолжить знакомство с работами и революционными открытиями Надежды Ламановой в советское время можно на Цветном бульваре. «Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь», — писала она о том времени, а в стихотворении Марины Цветаевой 1924 года есть строчки: «Та богиня — мраморная, нарядить — от Ламановой». На Чистопрудном бульваре выставлены реконструкции платья из льна двух цветов с поясом, отделанного тесьмой с растительным орнаментом, и наряда из светлого льна со вставками из пестротканой салфетки и юбкой-паневой. Это часть тех самых скромных моделей из простых материалов с отделкой в народном стиле, которые были в каталоге СССР для Парижской выставки и которые помогли получить Гран-при, оставив позади роскошные наряды от модельеров из Европы. Также стоит обратить внимание на реконструкции платья с имитацией фартука, выполненного из полотенец, и платья из единого куска ткани без швов, созданные по фотографиям из журнала «Красная Нива» 1925 года. И, конечно, нельзя пройти мимо двух моделей, в отделке которых используется мех: платье-пальто из сукна по мотивам одежды народов Севера, отделанное полосами меха, бахромой из замши и красной тканью, и пальто из белой шерстяной ткани, отделанное не только мехом и вышивкой, но и декоративными кисточками. Все эти работы служат отличными иллюстрациями подхода, которого придерживалась Ламанова: создавать костюм, в котором соединяются чувство формы, свойственной эпохе, и практические требования времени.

Организатор Московской недели моды Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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