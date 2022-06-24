Российские дизайнеры представят коллекции детской одежды в рамках Московской недели моды

На ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» 25 июня проведут фестиваль детской моды и стиля. Семейное фешен-событие приурочено к Московской неделе моды, оно пройдет в павильоне «Арт.Техноград».

«В “Технограде” соберутся молодые дизайнеры и уже успешные модельеры. Гостям представят 25 коллекций детской одежды от российских брендов и расскажут, какие возможности для бизнеса и карьеры открыты в этом сегменте. Самых юных посетителей ждут творческие занятия по коллажу, фотографии и 3D-моделированию»,— отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Главное событие фестиваля — показ коллекций — начнется в 18:00. В дефиле будут участвовать модели нескольких агентств. Работы студентов Российского государственного социального университета (РГСУ) представят в том числе дети с особенностями здоровья.

Идеи для бизнеса

Фестиваль откроется в 15:00 лекцией экспертов фешен-индустрии. Стилисты-имиджмейкеры, дизайнеры, основатели брендов одежды и модельных агентств расскажут, чем отличается детская мода от взрослой, какие перспективы открыты в этой отрасли и на какие тренды нужно ориентироваться при выводе новой марки на рынок.

В 16:00 начнется встреча для начинающих блогеров и их родителей. Эксперт поделится опытом продвижения персонального бренда для ребенка, поможет избежать распространенных ошибок, объяснит, где и как найти свою аудиторию.

С 17:00 до 17:45 пройдет воркшоп для тех, кто заинтересован в открытии собственного дела в сфере моды. Участники узнают, как без первоначальных инвестиций создаются фешен-компании, где взять идеи для стартапа и протестировать их бесплатно, как продвигать продукцию и привлекать первых покупателей. Итогом занятия станет чек-лист для предпринимателя и пошаговый разбор бизнес-плана.

Авторскую лекцию «Fashion-фотография» с 18:30 до 19:30 прочитает специальный гость фестиваля фотограф Дмитрий Исхаков. Слушатели отправятся в путешествие по 160-летней истории становления и развития фотоискусства.

Занятия для детей

Для детей организаторы фестиваля приготовили интерактивы о моде и стиле (с 15:00 до 18:00). Их участники научатся составлять веселые и динамичные образы для фотосессии из обычных вещей и аксессуаров, легко и быстро делать веселый и яркий макияж.

Детские технопарки Москвы организуют собственные тематические занятия (с 15:00 до 17:30). На мастер-классах «Косыгин парка»можно будет смоделировать одежду на манекене методом наколки булавок, а также узнать, как появляются ткани с необычным дизайнерским рисунком или фактурой.

Воркшоп (15:00, 16:00, 17:00) детского технопарка «На Зорге»научит составлять модный коллаж из журнальных вырезок. Участники создадут арт-объект, который может стать подарком для близких людей.

Детский технопарк РГСУ приглашает в 15:00 и 16:00 познакомиться с технологией 3D-сканирования и создания цифровой одежды. Участникам (15:00, 16:00) покажут, как получают точные цифровые лекала на основе трехмерной модели и создают аватар для примерки.

Шоу и выставки

На отдельном стенде представят VR-выставку цифровой одежды (с 15:00 до 17:30). Здесь можно будет окунуться в мир виртуальной реальности и посмотреть коллекцию, дизайнерами которой стали слушатели технопарка РГСУ.

На стенде «Технологии 3D-сканирования для создания цифровой одежды» (с 15:00 до 17:30) гости узнают, какие современные решения используют в швейной отрасли.

С 15:00 до 18:00 будет работать креативная фотозона в виде подиума. Любой желающий сможет сделать фотографию и получить в подарок магнитик со своим изображением. В зоне аквагрима детям предложат перевоплотиться в любимого героя или сделать на лице небольшой рисунок.

Полное расписание мероприятий — по ссылке. Для участия необходимо зарегистрироваться. Минимальный возраст посетителей — семь лет.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательных программ для жителей и гостей столицы. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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