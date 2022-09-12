«Великое посольство Петра Первого» в Белгородской филармонии

15 сентября в Большом зале Белгородской филармонии состоится знаковое событие – показ музыкально-драматического, исторического действа «Великое посольство Петра Первого». Исполнение приурочено к 350-летию со дня рождения царя Петра Алексеевича Романова – одного из величайших россиян, могучей исторической личности.

Прозвучат канты петровских времен, музыка Римского-Корсакова, Глиэра, Свиридова, Таривердиева, стихи Пушкина, Набокова, Вяземского, исторические хроники и сочинения современных авторов, – в сопровождении видеопроекции портретов, гравюр и кинокадров фильма «Юность Петра».

Фрагменты редко исполняемой Кантаты П.И. Чайковского на слова Я. Полонского «В память 200-летия рождения Петра Великого» станут духовной опорой в развитии сюжета.

Авторы дали жанровый подзаголовок «ода», что означает торжественная, хвалебная песнь, вызывающая чувства благоговения и гордости. И это отражает суть отношения потомков к великому императору российскому, человеку-исполину, чьи деяния по сей день впечатляют размахом, провидческим чутьем, определившим пути развития нашего отечества на несколько веков.

«Он защищал идентичность нашего народа, давая отпор врагам, внешним и внутренним. Благодаря ему Россия стала полноправной европейской державой. Именно средствами искусства сегодня можно воссоздать образ этого великого человека, напомнить о его главных завоеваниях и заслугах во благо Отечества, не превращая это в агитку», – считает автор идеи этой программы, профессор, музыкальный критик Евгения Кривицкая.

Вместе с музыкантами и артистами зритель сможет совершить исторический путь по местам Великого посольства в Европу, как бы “по стопам Петра”, организованного им для установления политических, культурно-экономических и научных связей, чтобы вывести Россию на уровень мировых держав.

Концерт-спектакль поведает и о строительстве города Петербурга, который вот уже более 300 лет является одним из символов России. Создаваемые в представлении образы Петра Первого и его любимого детища «города-Корабля» неразделимы. «Тень» императора будет как бы «витать» в сценическом пространстве и благодаря музыкальным произведениям, и драматическому слову. Зрителей ждет масштабное историческое действо, где соединились разные жанры искусства – хоровое, вокальное, драматическое, видео-арт.

Прозвучат премьеры специально написанных произведений наших современных композиторов: «Русский органный концерта» Анжелики Комиссаренко, фрагменты из музыкальной саги «Русский бал на четыре столетия» Лоры Квинт и Николая Денисова, «Ода Петру Первому» Петра Корягина.

Вместе с Петром Татарицким и Евгенией Кривицкой, уже хорошо знакомым белгородской публике, на сцену Белгородской филармонии выйдут московские певцы – солист московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов (тенор) и солист Центра оперного пения им. Г.П. Вишневской Родион Васенькин (бас). К ним присоединятся хоровые коллективы Белгорода: Академический хор БГФ (главный дирижер – Елена Алексеева), сводный детский хор Детской музыкальной школы №4.

И, конечно, главную музыкальную роль сыграет великолепный Белгородский академический русский оркестр и его главный дирижер и художественный руководитель филармонии Евгений Алешников. «Мы всегда открыты экспериментам, ищем интересные современные партитуры, делаем аранжировки симфонической классики, играем рок. “Великое посольство Петра Первого” дает возможность раскрыть новые грани оркестра народных инструментов, – рассказывает Евгений Алешников. – Уверен, что белгородцы по-новому откроют для себя образ императора Петра I, побывав на этом впечатляющем представлении».

«Великое посольство Петра Первого» стартовало в Калининграде, затем сделало остановку в Москве, везде встречая самый горячий прием. «Урок истории, да, чего уж греха таить – и наставление в современности – преподанные Искусством! Мы недаром назвали проект новым эпосом. Это не просто концерт, но полноценный спектакль со своей драматургией и сюжетом. Со своим главным героем. Петра Татарицкого здесь можно смело наречь Петром Великим: словно ожил сам император-реформатор – страстный, увлекающийся и увлекающий; противостоять созидательной энергии которого просто невозможно!» («Литературная газета»).

«”Великое посольство Петра Первого” — соединение драматического, артистического, исторического, музыкального искусства и мастерства. То были праздник, торжество. Историческое действо объединило времена – от поэзии XIX века до музыки XXI.» (artmoskovia.ru).

«Пётр Татарицкий, создав драматургически крепкий, увлекательный по содержанию сценарий, воплотил его сценически как режиссер-постановщик и выступил в роли актера-чтеца. Основная часть спектакля была посвящена деяниям Петра – о них Петр Татарицкий говорил и в стихах, и в прозе, и с мягким юмором, и с цитированием как исторических хроник и псалтыри, так и статистических фактов. Его мощная актерская палитра держала внимание зрителей на протяжении почти двухчасового действа, и зал неоднократно взрывался аплодисментами, награждая артиста» («Музыкальная жизнь»).

«Невозможно отразить все события и заслуги Петра Первого, столь насыщен был каждый день его жизни. Задача музыкально-драматического действа – дать психологический портрет героя, воссоздав его масштабный образ через отдельные эпизоды его биографии. Для современного мира и российского общества необходимы определённые координаты, навигация в моральном и духовном аспектах, ориентиры, понятные подрастающему и новому поколению, а для гражданского общества более старшего возраста и их сложившегося мировоззрения необходимы “артефакты”, подтверждающие основы их веры в созидаемое. Образ великой, героический личности в позитивном преломлении всегда вдохновляет. Мы рассматриваем великое посольство Петра Первого как миссию реформатора, дипломата, человека-героя и героя-человека», – подчеркнул актер, режиссер, автор сценария Петр Татарицкий.

Высокий строй происходящего на сцене подчеркнет звучание органа (солистка – Евгения Кривицкая) как инструмента, впитавшего себя символику западного мира, но ставшего неотъемлемой частью русской культуры. Таков диалог эпох и культур в музыкальном слиянии сочинений далекого прошлого и современных авторов.

Такое событие нельзя пропустить!

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