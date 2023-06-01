Синтез науки и искусства представили на открытии Академии «Меганом»

27 мая 2023 г. в Крыму в бухте Капсель состоялась официальная церемония открытия Академии творческих индустрий «Меганом». Круглогодичный образовательный центр выступает одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и драйвером преобразования арт-кластера «Таврида» в молодежно-просветительский курорт «Таврида.АРТ».

Наука и искусство слились в единое целое и предстали перед участниками в формате интерактивных и мультимедийных зон, голографических инсталляций, видеоарта и творчества цифровых художников-резидентов и партнеров «Таврида.АРТ». В рамках открытия Академии «Меганом» была презентована первая в Крыму мультимедийная выставка «День Первый». В каждой точке прогулочного маршрута зрители могли познакомится с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Ядром каждой экспозиции стали технологии искусственного интеллекта.

«Сердцем» мультимедийной выставки «День первый» стала интерактивная инсталляция «Солнечный цветок» (совместный проект компании Robohall и студии XOVP) – иммерсивная установка, считывающая пульс гостя и генерирующая завораживающие 5-ти минутные мультимедийные перформансы. Основа инсталляции — тяжелый промышленный робот, на котором закреплен конструктив из LED-экранов, интерпретирующий бутон цветка. Цветок дополнен датчиками освещения с компьютерным зрением. Они отдают данные роботу, который в реальном времени поворачивается в сторону солнца, имитируя поведение живого растения. LED-экраны синхронизированы с сервером генеративной графики, которая в реальном времени реагирует на внешние факторы: время суток и освещение. Контент на экране создается на основе этих данных и вызывает ощущения реакции цветка на день/ночь.

Вибрации от движений робота преобразовываются в генеративный звук и создают звуковое оформление перфоманса. Другими словами, робот — это и синтезатор звука. Звуковая атмосфера также зависит от освещения и времени суток. В инсталляцию встроены программируемые и синхронизированные световые и лазерные приборы.

«Созданный нашими компаниями «Солнечный цветок» — это новый медиум в современном искусстве, который объединяет робототехнику, инженерное дело, IT-разработку и компьютерную графику. У нас получился физический объект, который обладает признаками живого организма: он двигается, видит вас, реагирует на внешние факторы и даже чувствует ваше сердцебиение. Работа над созданием физических объектов, насквозь пропитанных высокими мультимедийными технологиями — это то, в чем сошлись профессиональные амбиции Robohall и XOVP. Это стало возможным благодаря очень высокой экспертизе команд, общей слаженности работы и объему применяемых в одном месте собственных разработок», —прокомментировал Кирилл Параваев, основатель и генеральный продюсер компании Robohall.

Компьютерное зрение позволяет распознавать гостя, который зашел в точку старта иммерсивного шоу. Рядом с инсталляцией находится точка, где расположен сенсор-пульсометр. Когда гость прикладывает к нему руку — цветок считает частоту сердцебиения и начнет пульсировать генеративной графикой в такт сердцу. Цвета пульсации также адаптированы к времени суток и освещенности.

«Буквально за 5 минут прямо на твоих глазах рождается нечто и прекрасное, и личное. Для меня, как для представителя творческого сегмента понятно, что в креативных индустриях такие сочетания искусства (в классическом понимании) и технологий определенно будут очень востребованы и тепло приняты – это универсальная история, которая найдет применение во многих направлениях», - поделился один из гостей мультимедийной выставки «День Первый» Вадим Крюков.



Еще одна видео-интерактивная зона под названием АнриалБот была посвящена «Тавриде.АРТ» будущего и переносила гостей на десятилетия вперед, ломая временные рамки. Уникальный арт-объект, в некотором смысле воплощающий идеи сближения творчества, дизайна и новых технологий в будущем. АнриалБот – это зона визуальной активации для кино и медиа-истеблишмента, позволяющая практически в реальном времени получал понравившийся гостю дубль в формате готового видео в личные сообщения в Телеграмм или по ссылке на облачное хранилище. Фоном для этой зоны послужили LED-экраны с виртуальными декорациями, созданными на игровом движке Unreal Engine, которые синхронизированы с движениями камеры на роборуке. Технология синхронизации движения камеры и виртуального фона — собственная разработка коллаборации XOVP & Robohall, которая позволила гостям выставки совершить «перемещение во времени и пространстве». Виртуальные сцены, выведенные на экраны – это работы творческих резидентов кластера Таврида.

Генеральный директор студии XOVP поделился своим мнением: «Интерактивность — одна из отличительных черт современных медиа в искусстве. Картина или скульптура в традиционных материалах — монолог художника, а технологии предоставляют новые возможности для этого диалога. В интерактивной инсталляции зритель может прикасаться к предметам и как-то на них влиять: извлекать звуки, получать новые картинки, перемещаться в пространстве и времени – это дает глубину погружения зрителю и неограниченное количество новых инструментов для творческих команд». Посетили интерактивные арт-объекты мультимедийной выставки общественные и политические деятели, звезды эстрады, деятели культуры и творческих индустрий, молодые творцы со всей России, а также популярные блогеры и ведущие представители СМИ. Гости смогли по достоинству оценить новые произведения визуального искусства, представляющие собой виртуальные или полувиртуальные перформансы, погружающие зрителя в особую среду образов смешанной реальности. Мультимедийные объекты и инсталляции выставки призваны подчеркнуть тот факт, что современное искусство становится субкатегорией медиакультуры, которая предлагает зрителю сложный и качественный в техническом отношении визуальный продукт. В то время, как стремление виртуализировать образы, создавая иммерсивные и интерактивные художественные пространства, обретает все большую актуальность среди художников – резидентов кластера «Таврида.АРТ», развиваясь не только в индивидуальном, но чаще в коллективном творчестве арт-групп, включающих IT инженеров и дизайнеров.

«Все мы живем в эпоху невероятного технического прогресса, даже в бытовых вопросах он неумолимо преследует нас. Ну, а что касается творчества, технологии - это прекрасная дополнительная возможность самовыражения для молодых креативных умов. С ними работают в синергии многие художники и дизайнеры и, конечно же, инженеры. Но при этом не стоит переживать, технологии являются лишь альтернативой академическим видам искусства, но никак не их заменой» - прокомментировала Ксения Кручинина, Руководитель событийной программы Академии творческих индустрий «Меганом».

В ближайших планах Robohall и XOVP — развивать созданные на “Тавриде” концепции и технологические продукты, применяя полученный во время разработки опыт в сфере мультимедийного искусства и создания публичных инсталляций. Компании открыты к диалогу с культурными институциями, общественными пространствами и международными шоу-продакшенами.

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