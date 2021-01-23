«Created in China» – выставка коллекционного китайского дизайна в галерее «Эритаж»

В последние годы китайский коллекционный дизайн переживает период бурного возрождения, напоминающий о том, что Китай является не только крупнейшим центром массового производства, но и страной с глубокими культурными традициями, чья история исчисляется тысячелетиями.

Минимализм, за которым скрывается дзэнское мышление, навыки работы с природными материалами, а также синтез инновационных технологий и тысячелетних культурных традиций, являются главными отличительными особенностями китайского современного коллекционного дизайна. Выставка «Created in China» представляет работы ведущих художников и скульпторов, работающих в области предметного искусства.

Сами авторы уже давно вышли за пределы китайской арт-сцены, их работы широко представлены в таких ведущих институциях, как: Центр Помпиду, Музей Дублина, Fondation Louis Vuitton, Гронингенский Музей, Бруклинский Музей Искусств, Corso Como, Liberty, в галерее Саатчи в Лондоне и в Палате изящных искусств в Нью-Йорке, а также в частных коллекциях в Китае, США, Франции, Германии, Канады и других стран. Благодаря объединению принципов архитектуры, искусства и дизайна китайский современный коллекционный дизайн активно стремится к созданию радикально новых форм.

В экспозицию выставки вошли работы представителей двух поколений дизайнеров, не связанных единым направлением или общей художественной программой. Отталкиваясь от своей авторской концепции, каждый из них разработал индивидуальный стиль, основанный на синтезе традиции и инновационных технологий. Все изделия выпускаются строго лимитированным тиражом, фактически приравнивая эти предметы к функциональной скульптуре. Вместе с тем, они сохраняют свою утилитарную функцию, что также является характерной особенностью современного дизайна.

Выставка работает с 1 февраля 2021 года по 19 марта.

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